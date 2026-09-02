W poprzednim odcinku Kasia mocno przeżywała zachowanie Bartka i bezskutecznie próbowała skontaktować się z mecenas Michaliną Rataj. W trudnej chwili wspierał ją Maciek. Na ginekologii Daria odebrała poród pijanej kobiety. Noworodek był w ciężkim stanie, a badania wykazały u niego 1,5 promila alkoholu we krwi. Lekarze obawiali się, że matka ucieknie, co mogłoby opóźnić adopcję dziecka. Bursztyn porozmawiała z kobietą i poprosiła ją o zrzeczenie się praw do noworodka. Dr Hajduk przyjęła nastolatkę, która po uderzeniu piłką skarżyła się na silny ból głowy. Dziewczyna mierzyła się też z internetowym hejtem, dlatego Kaśka zwróciła się o wsparcie do Marty, mającej podobne doświadczenia. Asia odebrała dzieci od Łukasza. Gdy zaproponował wspólne rodzinne popołudnie, Julka bardzo się ucieszyła, ale żona Łukasza zareagowała złością i poprosiła go o spotkanie w szpitalu. Wroński coraz bardziej martwił się o ojca, z którym nie miał kontaktu od poprzedniego dnia. Co wydarzy się dalej?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Szpital św. Anny” odcinek 136 - streszczenie

Kasia przekona się, że złośliwości Bartka wcale nie słabną. Mężczyzna podzieli półki w lodówce, zabierze ekspres do kawy i zablokuje jej wyjazd z domu. Kaja przyjmie mężczyznę z dusznością i zacznie podejrzewać zawał. Wkrótce na oddziale zjawi się jego rodzina, która miała świętować razem z nim i jego żoną złote gody. Kaśka zajmie się chłopcem z wymiotami i bólem brzucha. Maciek będzie upierał się, że pacjent ma zapalenie wyrostka, ale Hajduk zdecyduje się poszerzyć diagnostykę. Stan chłopca gwałtownie się pogorszy, więc konieczna okaże się pilna operacja. Zabieg nie przebiegnie jednak zgodnie z planem. Po dyżurze Kaja przegra walkę o wynajem mieszkania, lecz chwilę później będzie musiała wrócić do szpitala. Stan mężczyzny po koronarografii nagle się pogorszy, a diagnoza zszokuje jego bliskich. Na SOR-ze pojawi się sobowtór Mirka Rogowskiego, przez co personel zacznie mylić obu mężczyzn. Zychowicz zleci Kai opiekę nad stażystami. Wśród nich będzie chłopak, którego Piotrowska spotkała wcześniej w mieszkaniu do wynajęcia.

„Szpital św. Anny” odcinek 136 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

136. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września 2026 roku, na antenie TVN. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:50. Kasia znów będzie musiała zmierzyć się z zachowaniem Bartka, a lekarze staną przed trudnymi decyzjami dotyczącymi swoich pacjentów.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Historia skupia się na lekarkach i ratowniczce medycznej, które podczas wymagających dyżurów muszą podejmować szybkie decyzje. Losy pacjentów przeplatają się z prywatnymi problemami bohaterek. Ważne są tu przyjaźń, zawodowa solidarność, konflikty, rodzinne obowiązki, miłość i ambicja. Choć bohaterki różnią się charakterami i doświadczeniami, tworzą silną grupę, która może na siebie liczyć. W serialu występują m.in.:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk