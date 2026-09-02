W poprzednim odcinku markiza przyłapała Catalinę w objęciach Adriana, co wywołało kolejną kłótnię. Catalina postanowiła wrócić do hangaru. Virtudes usłyszała od teściów, że musi udowodnić, iż ma finansowe zabezpieczenie, jeśli chce odzyskać syna. Lope wyjaśnił Rómulowi, dlaczego zaatakował Santosa. Petra wypytywała Janę i Verę o okoliczności śmierci Píi. Co wydarzy się teraz?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 474 - streszczenie

Petra oskarży Ayalę o to, że upozorował własne otrucie, by wrobić Martinę. Jana i Rómulo zrobią wszystko, żeby nikt nie odkrył, że Pía żyje i ukrywa się w jaskini. Virtudes usłyszy od teściów twarde warunki. Zażądają 550 peset i zagrożą, że bez tych pieniędzy nie oddadzą jej syna. Ricardo oraz Rómulo przyjrzą się niepokojącemu zachowaniu Santosa. W tym czasie Catalina znów potajemnie spotka się z Adrianem w hangarze.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 474 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

474. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” TVP2 wyemituje 10 września 2026 roku o godz. 15:05. W pałacu zrobi się gorąco, gdy Petra postawi Ayali poważne oskarżenie. Jana i Rómulo będą musieli nadal chronić sekret Píi. Stawką będzie bezpieczeństwo kobiety ukrywającej się z dala od pałacu.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w posiadłości La Promesa, należącej do rodu Luján. Jana zatrudnia się tam jako służąca, bo chce poznać prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. Dzielą ich pochodzenie, różnice klasowe i tajemnice skrywane przez mieszkańców pałacu. Ważną częścią historii są też romanse, zemsta, walka o majątek oraz losy służby. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández