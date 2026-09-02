Gorące chwile "Way of Blonde" i jej żony w przyczepie. Odważne kadry trafiły do sieci

Igraszki gwiazdy Fame MMA i jej żony w przyczepie "Pusia"

Związek Karoliny Brzuszczyńskiej i Agnieszki Skrzeczkowskiej został formalnie przypieczętowany jesienią 2025 roku. Zawodniczka Fame MMA i modelka powiedziały sobie sakramentalne „tak” w urokliwych plenerach włoskiej Toskanii. Krótko po uroczystości świeżo upieczone małżonki podzieliły się ze swoimi obserwatorami osobistym nagraniem z podróży poślubnej. Choć od ceremonii minął już prawie rok, uczucie łączące „Way of Blonde” i jej partnerkę wydaje się tylko przybierać na sile. Niedawno kobiety pochwaliły się w internecie nowym nabytkiem o imieniu „Pusia”. Wbrew pozorom nie jest to nowy pupil, ale przyczepa kempingowa. Gwiazda Fame MMA i jej żona zdążyły już wypróbować ten zakup. Do sieci trafiły gorące zdjęcia dokumentujące igraszki w przyczepie, które z pewnością mocno podgrzały atmosferę wśród ich fanów.

Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska pokazały swój miesiąc miodowy. Nie zabrakło czułości!

Gwiazda Fame MMA opisuje swoją przyczepę

„Way of Blonde” postanowiła z humorem zaprezentować internautom przyczepę. Jak można się było domyślić, nowa własność jest gotowa na pokonywanie długich tras.

Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska dzielą się radosną nowiną. Internauci są wściekli!

Poznajcie Pusie! Pusia ma trzydzieści lat i jest Brytyjką . Kocha podróże - tak jak my. Ma już ich zresztą na swoim koncie bardzo wiele. Będzie teraz towarzyszką naszych wspólnych wypadów! Śledźcie jej losy, bo Pusia nie zamierza starzeć się z godnością i zamierza przejść totalny lifting

– napisała w sieci Karolina Skrzeczkowska. Gwiazda ma za sobą cztery występy pod szyldem federacji FAME MMA. Z większości z nich wychodziła obronną ręką, pokonując Patrycję Zahorską, Annę Andrzejewską oraz Patrycję Wieję. „Way of Blonde” musiała uznać wyższość rywalki tylko w starciu z Martą Linkiewicz.

Way of Blonde i jej żona na gorących zdjęciach

Boxdel o wyrzuceniu Diablo z FAME MMA