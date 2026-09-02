W poprzednim odcinku Kivanc przyznał, że kiedyś kochał pielęgniarkę Betul, i zdecydował się zerwać zaręczyny z Aynur. Aynur dowiedziała się z kolei, że Sinan próbował ją chronić. Ibrahim postanowił dać nauczkę zazdrosnej żonie, więc upozorował spotkanie z kochanką w parku. Czarna zastała go tam w towarzystwie Kirpiego, a Ibrahim wyjaśnił później, że tajemnicza kobieta, z którą się kontaktował, była położną. Poyraz podejrzewał, że Sedat go odurzył. Podczas konfrontacji zmusił go do przyznania się do szantażu, a całą rozmowę nagrała współpracująca z nim policja. Zmanipulowana przez Cansel Nana próbowała śledzić męża, żeby odkryć jego tajemnicę. Sinan chciał zakończyć relację z Ezgi, ale kobieta przyszła do jego domu, by razem z Isil przygotować romantyczną kolację. Co wydarzy się dalej?

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„Dziedzictwo” odcinek 1026 - streszczenie

Nana będzie przekonana, że Poyraza i Sibel łączy związek. Poyraz przyzna, że znów walczył w klatce, i wyjaśni, dlaczego podjął taką decyzję. Tymczasem Sinan zerwie z Ezgi, wyznając jej, że nigdy jej nie kochał. Poyraz spróbuje pogodzić się z Naną. Ona jednak nie będzie potrafiła mu wybaczyć.

„Dziedzictwo” odcinek 1026 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1026. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany 10 września 2026 roku w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:00. Nana i Poyraz będą musieli zmierzyć się z poważnym kryzysem w swojej relacji. Czy Poyrazowi uda się odzyskać jej zaufanie?

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. W centrum historii znajdują się Nana, Poyraz i Yusuf, a ich relacje komplikują tajemnice, zazdrość i kolejne zagrożenia. W ich życiu nie brakuje trudnych rozmów, oskarżeń, manipulacji oraz sekretów z przeszłości. Bohaterowie muszą wybierać między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Ważne miejsce w tej historii zajmują również codzienne sprawy i relacje innych bohaterów. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar