Zrób to z truskawkami we wrześniu. Bez tego nie licz na obfite zbiory za rok

Co zrobić z truskawkami po owocowaniu?

Po zakończeniu owocowania truskawki wciąż potrzebują naszej uwagi. Odpowiednia pielęgnacja jesienią to gwarancja ich przetrwania w trakcie zimy oraz obfitych zbiorów w kolejnym roku.

Podstawą są zabiegi takie jak przycinanie, odchwaszczanie i nawożenie. Warto użyć popiołu drzewnego, który jest bogaty w potas i fosfor.

Dzięki tym krokom krzaczki zostaną wzmocnione i uchronione przed chorobami.

Prawidłowe zabezpieczenie truskawek na zimę pozwoli na uniknięcie strat i cieszenie się świetnymi plonami wiosną.

Jesienne nawożenie truskawek. O czym pamiętać we wrześniu?

Wielu ogrodników zapomina, że rośliny potrzebują troski również po zakończeniu kwitnienia i owocowania. Działania podjęte jesienią decydują o tym, jak truskawki zniosą zimowe mrozy i jak rozpoczną wiosenną wegetację. We wrześniu krzaczki należy systematycznie podlewać i nawozić. Pielęgnację rozpoczynamy od delikatnego przycięcia, usuwając stare pędy, żółte liście oraz zgniłe fragmenty i opadłe owoce. To właśnie tam mogą rozwijać się zarodniki grzybów wywołujących groźne choroby, które potrafią zniszczyć całą uprawę. Przycinanie odmładza roślinę, stymulując ją do wytworzenia mocnych pędów wiosną, co przekłada się na lepsze kwitnienie i owocowanie.

Kolejnym krokiem jest zadbanie o ziemię wokół krzaczków. Kluczowe jest ręczne odchwaszczanie, ponieważ stosowanie herbicydów może osłabić rośliny przed nadchodzącą zimą.

Nawet jeśli truskawki już nie owocują, nadal potrzebują wody i składników pokarmowych. Potas i fosfor zwiększają ich odporność na trudne warunki pogodowe. Doskonałym, naturalnym nawozem jest czysty popiół drzewny, wolny od resztek farb czy emalii. Wystarczy rozsypać go wokół krzaczków. Działa on jak wapno nawozowe, dostarczając potas, fosfor i magnez, co wzmacnia korzenie i kondycję rośliny. Co ważne, popiół nie zawiera azotu, więc nie wydłuży sztucznie okresu wegetacyjnego i jest w pełni bezpieczny do stosowania jesienią.

Ochrona krzewów truskawek przed zimą

Finałowym etapem jesiennych prac jest ochrona krzaczków przed nadejściem zimy. Zabieg ten najlepiej przeprowadzić na przełomie października i listopada. Truskawki wymagają odpowiedniego okrycia, do którego świetnie nadaje się agrowłóknina lub tradycyjna słoma. Najistotniejsze jest, aby osłonić rośliny przed mroźnym wiatrem i niskimi temperaturami.