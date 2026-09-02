Japończycy pranie wieszają tylko tak. Dzięki temu skrócisz czas suszenia, nawet przy niesprzyjającej pogodzie

Suszenie prania jesienią i zimą bywa problematyczne. Istnieje jednak prosty sposób, jak przyspieszyć ten proces.

Japończycy od lat wieszają pranie tylko w ten sposób. Dzięki temu schnie znacznie szybciej.

Sprawdź, jak w prosty i skuteczny sposób przyspieszyć proces suszenia prania.

Najczęstszy błąd podczas suszenia prania? Zbyt ciasno rozwieszone ubrania. Gdy mokre rzeczy stykają się ze sobą, powietrze ma utrudniony dostęp do tkanin, więc woda odparowuje znacznie wolniej.

Ta japońska metoda suszenia prania sprawia, że ubrania będą suche w mgnieniu oka

Warto zostawić pomiędzy poszczególnymi ubraniami trochę przestrzeni. Japończycy od dawna wiedzą, że jeszcze lepszy efekt można uzyskać, układając pranie w charakterystyczny łuk. Największe i najdłuższe rzeczy umieść na zewnętrznych częściach suszarki, natomiast krótsze ubrania zawieś bliżej środka. W ten sposób dolna krawędź prania przypomina odwróconą literę "U". Dzięki temu pod ubraniami pozostaje więcej wolnej przestrzeni, a powietrze może swobodniej krążyć.

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Zrób tę rzecz tuż po wyciągnięciu prania

Samo odpowiednie rozmieszczenie ubrań to jeszcze nie wszystko. Po zakończeniu prania warto dokładnie je strzepnąć. Prosty trik, a potrafi pomóc nie tylko w szybszym schnięciu, lecz także w ograniczeniu zagnieceń. Znaczenie ma również wirowanie. Im więcej wody pozostanie w materiale po wyjęciu ubrań z pralki, tym dłużej będą schnąć. Dlatego przy rzeczach, którym dodatkowe wirowanie nie zaszkodzi, dobrze wykorzystać możliwości pralki.

Gdzie ustawić suszarkę, aby pranie szybko schło?

Podczas chłodniejszych miesięcy kuszące może być postawienie suszarki tuż obok kaloryfera. Ciepło rzeczywiście sprzyja odparowywaniu wody, ale nie należy przesadzać. Zbyt wysoka temperatura może nie służyć niektórym tkaninom. Dobrym rozwiązaniem jest zapewnienie ruchu powietrza. Można wykorzystać wentylator, a przede wszystkim pamiętać o regularnym wietrzeniu pomieszczenia. To szczególnie ważne, gdy w mieszkaniu często suszy się duże ilości prania.

Szybkie suszenie to w dużej mierze kwestia przepływu powietrza. Nawet najlepszy trik nie zadziała tak, jak powinien, jeśli ubrania będą ściśnięte na małej przestrzeni. Ta prosta, japońska metoda udowadnia, że nie trzeba kupować specjalnych urządzeń ani stosować skomplikowanych zabiegów. Wystarczy inaczej rozmieścić rzeczy na suszarce, zadbać o dobre odwirowanie i zapewnić ubraniom dostęp do powietrza. Czasem właśnie takie drobne zmiany robią największą różnicę.

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