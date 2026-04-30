"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 123

W serialu "Szpital św. Anny" doszło ostatnio do serii nieoczekiwanych zdarzeń, które mocno skomplikowały sytuację na krakowskim oddziale. Wojtek interweniował przy wypadku z udziałem pięćdziesięciolatki, która po rozbiciu kampera bardziej niż własnym zdrowiem przejmowała się gniewem małżonka. W tym samym czasie personel plotkował o spoliczkowaniu dyrektora przez Sabinę, a Marta zwróciła się do Streckera z prośbą o powrót do pracy. Łukasz zajął się trzydziestopięciolatkiem z bólem w klatce piersiowej, jednak musiał przerwać wizytę żony dyrektora, aby ratować tracącego przytomność pacjenta. Wszystko dopełniło szczere wyznanie Sabiny, która po latach wyjawiła Beacie prawdę, co doprowadziło do nagłego zasłabnięcia żony Streckera. Przekonajmy się zatem, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

"Szpital św. Anny" odc. 123 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku ratownicy zostają wezwani do trzydziestoczteroletniej kobiety w ciąży, która uległa groźnemu wypadkowi po upadku ze schodów. Na miejscu znajdują również jej kilkuletniego syna, po czym natychmiast przewożą oboje do krakowskiej placówki. Podczas transportu karetką stan ciężarnej gwałtownie się pogarsza, a silny krwotok zmusza zespół medyczny do przeprowadzenia natychmiastowego cięcia cesarskiego. W tym samym czasie Irena robi pierwszy krok w swojej terapii, zaczynając pisać listy do osób, które skrzywdziła w przeszłości. Atmosfera w samym szpitalu jest gęsta od plotek dotyczących tajemnic z prywatnego życia dyrektora Streckera. Dodatkowo Tomek ostrzega Zytę, że plany zamknięcia onkologii są wciąż aktualne, co skłania lekarkę do namówienia Łukasza na sprawdzenie wiarygodności otrzymywanych informacji.

"Szpital św. Anny" odc. 123 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wątki medyczne i osobiste perypetie personelu krakowskiej placówki cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony osób poszukujących w telewizji codziennych opowieści o ratowaniu życia. Widzowie z pewnością nie chcą pominąć żadnego ważnego szczegółu z tej skomplikowanej historii, więc warto wcześniej sprawdzić plan emisji. Serial jest stałym elementem ramówki jednej z największych stacji komercyjnych w kraju. Kolejne spotkanie z krakowskimi lekarkami zaplanowano już na najbliższy czwartek. Emisja 123. odcinka serialu "Szpital św. Anny" odbędzie się 7 maja 2026 o godzinie 16:50 na kanale TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie opowieści, w których medycyna przeplata się z silnymi relacjami międzyludzkimi, to ta produkcja jest właśnie dla was. Serial skupia się na grupie odważnych lekarek z krakowskiego szpitala, pokazując, jak wspierają się one w trudnych chwilach i wspólnie rozwiązują zawodowe problemy. To historia o kobiecej solidarności, codziennych dylematach i walce o każdego pacjenta w nowoczesnej placówce. Luźna atmosfera na planie i świetne zgranie zespołu sprawiają, że losy personelu ogląda się z dużą przyjemnością. W serialu występują:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)