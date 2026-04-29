"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 122

W ostatnim czasie w serialu "Szpital św. Anny" działo się naprawdę sporo, a prywatne zawirowania personelu medycznego przeplatały się z dramatycznymi wydarzeniami na oddziałach. Kaja nadal mieszkała u Zyty i Pawła, co wywoływało coraz większą irytację u mężczyzny, podczas gdy sama onkolożka usiłowała szczerze porozmawiać z przyjaciółką na temat Wojtka. Na oddziale kardiologii doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy znany influencer kulinarny po złośliwym ocenieniu szpitalnego obiadu nagle przeszedł zatrzymanie krążenia. W tym samym czasie Sabina zaatakowała Streckera za rezygnację z zamknięcia onkologii, choć Zyta miała powody do dumy z sukcesów swojej jednostki oraz planowanej operacji jednego z pacjentów. Wątki osobiste skomplikowały się jeszcze bardziej, gdy Irena i Krzysztof niemal minęli się w drodze do Darii, a odtrącony Wroński prosił Zytę o życiową poradę. Zobaczmy zatem, jakie wyzwania postawi przed personelem kolejny dzień w murach kliniki.

"Szpital św. Anny" odc. 122 - streszczenie

Wojtek wraz z zespołem ratunkowym zostaje wezwany do wypadku, w którym pięćdziesięcioletnia kobieta rozbiła kamper tuż przed planowanym wyjazdem. Pacjentka wykazuje nietypowe podejście do zdarzenia, ponieważ zamiast martwić się o swój stan zdrowia, panicznie obawia się reakcji męża na zniszczony pojazd. Tymczasem na SOR-ze głównym tematem rozmów stają się plotki o tym, że Sabina spoliczkowała dyrektora szpitala. Doktor Łukasz zajmuje się trzydziestopięcioletnim pacjentem z bólem w klatce piersiowej, którego nagłe zaśnięcie wzbudza poważny niepokój personelu medycznego. Marta decyduje się poprosić Streckera o możliwość powrotu do pracy, podczas gdy rozgoryczona Sabina wyładowuje swoją złość na kolegach z personelu. Gdy u Łukasza pojawia się żona dyrektora na umówione wcześniej badania, lekarz zmuszony jest przerwać wizytę, by ratować pacjenta, którego stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ostatecznie Sabina wyznaje Beacie skrywaną od lat prawdę, co sprawia, że żona Streckera osuwa się na ziemię bez przytomności.

"Szpital św. Anny" odc. 122 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Dalsze losy personelu krakowskiego szpitala oraz ich pacjentów można śledzić regularnie w godzinach popołudniowych. Produkcja cieszy się stałym miejscem w ramówce, dzięki czemu fani mogą bez przeszkód obserwować codzienne zmagania lekarzy z SOR-u. Nadchodzące wydarzenia z udziałem Sabiny i Łukasza zostaną zaprezentowane już w najbliższym czasie na ogólnopolskiej antenie. Odcinek 122 serialu "Szpital św. Anny" będzie można obejrzeć 6 maja 2026 roku o godzinie 16:50 na kanale TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie produkcje, w których medycyna przeplata się z prywatnymi dylematami bohaterek, to ta historia z pewnością przypadnie Wam do gustu. Akcja skupia się na grupie lekarek pracujących w Krakowie, które każdego dnia muszą udowadniać swój profesjonalizm w ekstremalnych sytuacjach. Serial pokazuje, jak ważna w trudnych chwilach jest kobieca przyjaźń oraz wzajemne wsparcie przy podejmowaniu ryzykownych decyzji na sali operacyjnej i w życiu osobistym. To idealne połączenie opowieści obyczajowej z trzymającymi w napięciu przypadkami medycznymi. W serialu występują między innymi:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)