"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3375

Serial "Barwy szczęścia" przyniósł ostatnio kolejną falę osobistych dylematów oraz trudnych decyzji znanych nam postaci. Aldona i Borys spędzili stresujące chwile, czekając na przyjazd Aleksa i zastanawiając się, jak tym razem ułożą się jego relacje z Romeem. Włoski amant planował z kolei romantyczną niespodziankę, szukając pierścionka zaręczynowego dla Ewy, lecz nagłe spotkanie z Eweliną pod sklepem jubilerskim mocno go zaskoczyło. W tym samym czasie młody Emil ponownie wystąpił na szkolnej scenie u boku Poli, a nawet zebrał się na odwagę i spróbował zaprosić koleżankę na wspólne wyjście na balet. Nie zabrakło także poważnych rozmów u Kasi i Mariusza, który stanowczo odrzucił pomoc finansową narzeczonej po pożarze i ostatecznie zdecydował się na sprzedaż części swojej ziemi. Pora zatem sprawdzić, jakie jeszcze wyzwania czekają na mieszkańców w najbliższym czasie.

"Barwy szczęścia" odc. 3375 - streszczenie

Aleks wciąż nie ukrywa swojej niechęci do Romea, co skłania Grzelaków do zorganizowania im wspólnego zajęcia, jakim jest ubieranie choinki. Mimo starań opiekunów plan zbliżenia chłopaków kończy się fiaskiem, ponieważ Aleks niespodziewanie znika na wiele godzin i wraca do domu dopiero późnym wieczorem w stanie nietrzeźwym. W międzyczasie Wiktor analizuje nagrania z monitoringu, dzięki czemu dowiaduje się o potajemnych randkach młodego Włocha z Ewą w skateshopie, co skutkuje surowymi wymówkami. Na innym froncie Kępski postanawia zaprosić swoją matkę na wigilijną kolację, a ta decyzja staje się zarzewiem konfliktu z Oliwką. Tymczasem u Pyrków pojawia się Staś, który w końcu ma okazję osobiście poznać Lucynę. Seniorka szybko przejmuje inicjatywę i zaczyna namawiać Agatę oraz Ignacego, aby zainwestowali we własne mieszkanie na nowym osiedlu budowanym przez firmę Wilka.

"Barwy szczęścia" odc. 3375 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani opowieści o mieszkańcach ulicy Zacisznej nie muszą długo czekać na kolejne spotkanie ze swoimi ulubionymi postaciami. Scenarzyści przygotowali na nadchodzące dni sporo wątków związanych z rodzinnymi nieporozumieniami i przygotowaniami do Bożego Narodzenia. Warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem, aby sprawdzić, czy Lucynie uda się wpłynąć na życiowe decyzje Agaty. Ten konkretny epizod zostanie pokazany przez Telewizję Polską w standardowym paśmie wieczornym. "Barwy szczęścia" o numerze 3375 można obejrzeć w czwartek 7 maja 2026 roku o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Ten serial to prawdziwy polski hit, który gości na ekranach już od 2007 roku i wciąż przyciąga przed odbiorniki rzesze ludzi. Losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich czy Pyrków są nam bliskie, bo opowiadają o dylematach, które mogą przytrafić się każdemu z nas. Przez lata przez produkcję przewinęło się mnóstwo ciekawych postaci, a osiedle Pod Sosnami stało się niemal kultowym miejscem na mapie telewizyjnej Warszawy. Jeśli lubicie życiowe historie pełne trudnych wyborów i codziennych radości, na pewno spodoba wam się stała ekipa aktorów. W serialu występują m.in.:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)