Szokująca tajemnica Kasi w "M jak miłość". Mariusz znów zostanie oszukany, a prawda nie wyjdzie na jaw

Nowe fakty w "M jak miłość". Kto odkryje tajemnicę o ojcu Zosi?

W aktualnych odcinkach hitu TVP zaledwie garstka osób zna mroczny sekret Sanockiej. Poza samą zainteresowaną i jej wspólniczką w oszustwie Anką, tylko nieliczni dowiedzieli się o intrydze. Choć Kasia mierzyła się z brutalnym szantażem Sokołowskiej, która żądała coraz wyższych kwot za milczenie. Mimo ogromnej presji lekarka doprowadziła do ślubu z Mariuszem, przekonanym, że Zosia jest jego biologicznym dzieckiem.

Prawda będzie jednak brutalna. W jednym z ostatnich epizodów Aneta przypadkowo podsłuchała rozmowę szantażystki z Kasią. Sokołowska nie da jednak za wygraną i regularnie będzie pojawiać się w klinice, stawiając lekarkę w niezwykle trudnej sytuacji. Sanockiej niemal nie udało się powstrzymać Anki przed ujawnieniem wszystkiego Mariuszowi.

O ile mąż Kasi nadal będzie żył w nieświadomości, o tyle nowy dyrektor kliniki, Sowiński, nie da się łatwo oszukać. To on wyciągnie prawdę od Sokołowskiej i postanowi wykorzystać te informacje do własnych celów, stawiając lekarkę pod ścianą.

Mariusz w "M jak miłość" wciąż nieświadomy! Aktorzy wrócili na plan

Widzowie, którzy liczyli na szybkie ujawnienie prawdy, będą mogli czuć się zawiedzeni. Ani w końcówce obecnego sezonu, ani na początku kolejnego, Mariusz nie dowie się, kim naprawdę jest ojciec Zosi. Aktorzy wznowili już nagrania po wakacyjnej przerwie, a materiały z planu nie pozostawiają złudzeń.

Mateusz Mosiewicz, wcielający się w rolę Mariusza, opublikował w mediach społecznościowych urocze kadry z Pauliną Lasotą i serialową córeczką. Wygląda na to, że ich ekranowe małżeństwo nadal będzie przeżywać sielankę, a bańka kłamstw Kasi wciąż nie pęknie.

"Kwitnąco!✌️🌺 @paulina_lasotaoff @mjakmilosc.official"

Kasia w "M jak miłość" nie cofnie się przed niczym! Chce zatrzymać Mariusza

Sanocka zda sobie sprawę, że prawda zniszczy jej małżeństwo. Mariusz słynie z wybuchowego temperamentu i chorobliwej zazdrości o Jakuba, co lekarka wielokrotnie mogła zaobserwować. Dlatego zrobi wszystko, by powstrzymać Anetę, Sowińskiego oraz nieustępliwą Ankę przed wyjawieniem sekretu.

Z każdym kolejnym odcinkiem desperacja Kasi rośnie. Szantaż i ciągłe groźby sprawiają, że lekarka straci resztki spokoju. Mimo że grunt będzie palił jej się pod nogami, nie będzie zamierzała się poddać i z uporem maniaka będzie walczyć o utrzymanie swojego idealnego, choć opartego na kłamstwie, życia u boku Mariusza.