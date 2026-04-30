Szokująca tajemnica Kasi w "M jak miłość". Mariusz znów zostanie oszukany, a prawda nie wyjdzie na jaw

Sylwia Fiutkowska
2026-04-30 12:09

Fani serialu "M jak miłość" z pewnością będą zaskoczeni obrotem spraw wokół sekretu Kasi (Paulina Lasota). Sanocka nadal będzie kłamać i skutecznie ukryje przed Mariuszem (Mateusz Mosiewicz), że to Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) jest ojcem jej córki. Mimo że tajemnicę będzie znać już Aneta (Ilona Janyst) oraz niedługo dowie się jej nowy dyrektor kliniki, Sowiński (Mikołaj Krawczyk), to lekarka zrobi wszystko, by utrzymać męża w niewiedzy. Zobaczcie zdjęcia z planu!

Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe

Nowe fakty w "M jak miłość". Kto odkryje tajemnicę o ojcu Zosi?

W aktualnych odcinkach hitu TVP zaledwie garstka osób zna mroczny sekret Sanockiej. Poza samą zainteresowaną i jej wspólniczką w oszustwie Anką, tylko nieliczni dowiedzieli się o intrydze. Choć Kasia mierzyła się z brutalnym szantażem Sokołowskiej, która żądała coraz wyższych kwot za milczenie. Mimo ogromnej presji lekarka doprowadziła do ślubu z Mariuszem, przekonanym, że Zosia jest jego biologicznym dzieckiem.

Prawda będzie jednak brutalna. W jednym z ostatnich epizodów Aneta przypadkowo podsłuchała rozmowę szantażystki z Kasią. Sokołowska nie da jednak za wygraną i regularnie będzie pojawiać się w klinice, stawiając lekarkę w niezwykle trudnej sytuacji. Sanockiej niemal nie udało się powstrzymać Anki przed ujawnieniem wszystkiego Mariuszowi.

O ile mąż Kasi nadal będzie żył w nieświadomości, o tyle nowy dyrektor kliniki, Sowiński, nie da się łatwo oszukać. To on wyciągnie prawdę od Sokołowskiej i postanowi wykorzystać te informacje do własnych celów, stawiając lekarkę pod ścianą.

M jak miłość. Mariusz nie dowie się prawdy o córce Jakuba! Kasia do końca będzie go okłamywać - ZDJĘCIA
Mariusz w "M jak miłość" wciąż nieświadomy! Aktorzy wrócili na plan

Widzowie, którzy liczyli na szybkie ujawnienie prawdy, będą mogli czuć się zawiedzeni. Ani w końcówce obecnego sezonu, ani na początku kolejnego, Mariusz nie dowie się, kim naprawdę jest ojciec Zosi. Aktorzy wznowili już nagrania po wakacyjnej przerwie, a materiały z planu nie pozostawiają złudzeń.

Mateusz Mosiewicz, wcielający się w rolę Mariusza, opublikował w mediach społecznościowych urocze kadry z Pauliną Lasotą i serialową córeczką. Wygląda na to, że ich ekranowe małżeństwo nadal będzie przeżywać sielankę, a bańka kłamstw Kasi wciąż nie pęknie.

"Kwitnąco!✌️🌺 @paulina_lasotaoff @mjakmilosc.official"

Kasia w "M jak miłość" nie cofnie się przed niczym! Chce zatrzymać Mariusza

Sanocka zda sobie sprawę, że prawda zniszczy jej małżeństwo. Mariusz słynie z wybuchowego temperamentu i chorobliwej zazdrości o Jakuba, co lekarka wielokrotnie mogła zaobserwować. Dlatego zrobi wszystko, by powstrzymać Anetę, Sowińskiego oraz nieustępliwą Ankę przed wyjawieniem sekretu.

Z każdym kolejnym odcinkiem desperacja Kasi rośnie. Szantaż i ciągłe groźby sprawiają, że lekarka straci resztki spokoju. Mimo że grunt będzie palił jej się pod nogami, nie będzie zamierzała się poddać i z uporem maniaka będzie walczyć o utrzymanie swojego idealnego, choć opartego na kłamstwie, życia u boku Mariusza.

