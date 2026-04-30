"Klan": streszczenie odcinka 4710

Ostatnie wydarzenia w serialu "Klan" udowodniły, że u znanych i lubianych bohaterów nigdy nie ma miejsca na nudę. Norbert nieustannie tłumaczył się Sandrze z pocałunku z Roksi, zwalając winę na inicjatywę dziewczyny, jednak ukochana nie uwierzyła mu i nakazała mu powrót do własnej kawalerki. W tym samym czasie Jerzy opowiadał o kradzieży oszczędności z konta Lutki, co Antek skwitował jako wynik sporej nieuwagi mimo powszechnych ostrzeżeń przed internetowymi oszustami. Leopold, zaniepokojony wieściami o rzekomym romansie Kornela, spotkał się z córką i choć Ula uznała plotki za medialną manipulację, postanowił osobiście zaczekać na zięcia w celu wyjaśnienia sprawy. Podczas gdy Kalina namawiała Olę na wywiad o trudach pracy kuratora mimo sceptycyzmu Rafała, wiecznie głodny Gustaw ratował się posiłkami w klinice oraz obfitym obiadem od życzliwej sąsiadki. Czego zatem należy spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Klan" odc. 4710 - streszczenie
Paweł wychodzi z inicjatywą rozpoczęcia sezonu golfowego w gronie znajomych. Kiedy rozmawia o tym z żoną w domu, ich rozmowę podsłuchuje Skoczek i natychmiast deklaruje chęć udziału w tym sportowym spotkaniu. Kornel zastanawia się nad pójściem na wernisaż Panki Hajdukiewicz i namawia żonę na wspólne wyjście, aby uniknąć zbędnych plotek i domysłów. Członkowie jego zespołu wspierają ten pomysł, licząc na to, że obecność na wydarzeniu pomoże w promocji grupy. Tymczasem stan zdrowia Anny pogarsza się z powodu zawrotów głowy, co stawia Witolda w trudnej sytuacji przed planowaną wizytą u notariusza. Mężczyzna obawia się, że wezwanie pogotowia skończy się pobytem stryjenki w szpitalu, jednak ostatecznie Iwona decyduje się sprowadzić doktora Kowalskiego. W innym wątku Karol planuje romantyczny wyjazd do Wiednia z Dominiką, a opiekę nad ich dziećmi deklarują Jerzy i Oskar. Sandra natomiast konfrontuje się z Roksi w sprawie jej relacji z Norbertem i dowiaduje się o skrywanych przez nią uczuciach, choć kobieta przyznaje, że Norbert nie planuje odejść od Sandry.
Polecany artykuł:
"Klan" odc. 4710 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Losy rodziny Lubiczów i ich bliskich od lat przyciągają przed ekrany rzesze odbiorców szukających życiowych i uniwersalnych historii. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń w życiu bohaterów, warto sprawdzić dokładny termin nadchodzącej premiery w telewizji. Produkcja jest emitowana regularnie, pozwalając na bieżąco śledzić perypetie znanych i lubianych postaci. Premierowa emisja została zaplanowana na 7 maja 2026 roku. Odcinek będzie można obejrzeć na kanale TVP1 o godzinie 17:55.
"Klan" - opis serialu i obsada
"Klan" to prawdziwy rekordzista w polskiej telewizji, który towarzyszy nam nieprzerwanie już od końcówki lat dziewięćdziesiątych. Przez te wszystkie lata poznaliśmy mnóstwo historii związanych z wielopokoleniową rodziną Lubiczów, które często odzwierciedlają problemy znane z naszej własnej codzienności. Produkcja wciąż przyciąga przed ekrany, a twórcy dbają o to, by w scenariuszu nie brakowało wątków łączących rodzinne tradycje z wyzwaniami nowoczesności. Serial pozostanie na antenie jeszcze przez długi czas, co z pewnością cieszy każdego, kto polubił jego specyficzny, domowy klimat. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
- Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
- Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
- Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
- Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
- Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
- Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
- Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
- Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
- Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
- Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
- Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
- Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
- Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
- Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
- Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
- Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)