"Klan": streszczenie odcinka 4710

Ostatnie wydarzenia w serialu "Klan" udowodniły, że u znanych i lubianych bohaterów nigdy nie ma miejsca na nudę. Norbert nieustannie tłumaczył się Sandrze z pocałunku z Roksi, zwalając winę na inicjatywę dziewczyny, jednak ukochana nie uwierzyła mu i nakazała mu powrót do własnej kawalerki. W tym samym czasie Jerzy opowiadał o kradzieży oszczędności z konta Lutki, co Antek skwitował jako wynik sporej nieuwagi mimo powszechnych ostrzeżeń przed internetowymi oszustami. Leopold, zaniepokojony wieściami o rzekomym romansie Kornela, spotkał się z córką i choć Ula uznała plotki za medialną manipulację, postanowił osobiście zaczekać na zięcia w celu wyjaśnienia sprawy. Podczas gdy Kalina namawiała Olę na wywiad o trudach pracy kuratora mimo sceptycyzmu Rafała, wiecznie głodny Gustaw ratował się posiłkami w klinice oraz obfitym obiadem od życzliwej sąsiadki. Czego zatem należy spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Klan" odc. 4710 - streszczenie

Paweł wychodzi z inicjatywą rozpoczęcia sezonu golfowego w gronie znajomych. Kiedy rozmawia o tym z żoną w domu, ich rozmowę podsłuchuje Skoczek i natychmiast deklaruje chęć udziału w tym sportowym spotkaniu. Kornel zastanawia się nad pójściem na wernisaż Panki Hajdukiewicz i namawia żonę na wspólne wyjście, aby uniknąć zbędnych plotek i domysłów. Członkowie jego zespołu wspierają ten pomysł, licząc na to, że obecność na wydarzeniu pomoże w promocji grupy. Tymczasem stan zdrowia Anny pogarsza się z powodu zawrotów głowy, co stawia Witolda w trudnej sytuacji przed planowaną wizytą u notariusza. Mężczyzna obawia się, że wezwanie pogotowia skończy się pobytem stryjenki w szpitalu, jednak ostatecznie Iwona decyduje się sprowadzić doktora Kowalskiego. W innym wątku Karol planuje romantyczny wyjazd do Wiednia z Dominiką, a opiekę nad ich dziećmi deklarują Jerzy i Oskar. Sandra natomiast konfrontuje się z Roksi w sprawie jej relacji z Norbertem i dowiaduje się o skrywanych przez nią uczuciach, choć kobieta przyznaje, że Norbert nie planuje odejść od Sandry.

"Klan" odc. 4710 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy rodziny Lubiczów i ich bliskich od lat przyciągają przed ekrany rzesze odbiorców szukających życiowych i uniwersalnych historii. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń w życiu bohaterów, warto sprawdzić dokładny termin nadchodzącej premiery w telewizji. Produkcja jest emitowana regularnie, pozwalając na bieżąco śledzić perypetie znanych i lubianych postaci. Premierowa emisja została zaplanowana na 7 maja 2026 roku. Odcinek będzie można obejrzeć na kanale TVP1 o godzinie 17:55.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy rekordzista w polskiej telewizji, który towarzyszy nam nieprzerwanie już od końcówki lat dziewięćdziesiątych. Przez te wszystkie lata poznaliśmy mnóstwo historii związanych z wielopokoleniową rodziną Lubiczów, które często odzwierciedlają problemy znane z naszej własnej codzienności. Produkcja wciąż przyciąga przed ekrany, a twórcy dbają o to, by w scenariuszu nie brakowało wątków łączących rodzinne tradycje z wyzwaniami nowoczesności. Serial pozostanie na antenie jeszcze przez długi czas, co z pewnością cieszy każdego, kto polubił jego specyficzny, domowy klimat. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)