Szokujący zwrot akcji w "Na Wspólnej". Senior pozna smak gorzkiej porażki

"Na Wspólnej" 4266: Zmiana nastawienia u Krystyny Agier

W 4266. odsłonie "Na Wspólnej" Juliusz wreszcie zapragnie wyjawić Krystynie swój sekret, udowadniając jej, że to właśnie on kryje się pod pseudonimem Janusza, z którym konwersowała na muzycznym forum. Przypadkowe spotkanie w słynnym "Barze u Ziębów" niespodziewanie złagodzi napięte dotąd relacje między bohaterami. Dodatkowo sama Agier zacznie spoglądać na Kwiatkowskiego znacznie przychylniejszym okiem po tym, jak Andżela, grana przez Joannę Opozdę, wyjawi jej prawdę o swojej znajomości z seniorem.

10

Mimo to, w 4266. odcinku serialu "Na Wspólnej", Krystyna nadal nie będzie zdawać sobie sprawy z jednego, bardzo istotnego szczegółu. Nie przyjdzie jej nawet do głowy, że to właśnie u boku Juliusza spędzała długie godziny na wirtualnych rozmowach. Problem będzie polegał na tym, że ich dotychczasowe interakcje na żywo całkowicie różniły się od internetowych pogawędek – seniorzy po prostu nie potrafili znaleźć wspólnego języka, co skutecznie powstrzymywało Kwiatkowskiego przed zrzuceniem wirtualnej maski, choć wkrótce podejmie zupełnie inną decyzję.

"Na Wspólnej" odcinek 4266: Nowy adorator pokrzyżuje plany Juliuszowi

Niestety, w 4266. epizodzie "Na Wspólnej" okaże się, że zwlekanie z wyznaniem prawdy przyniesie fatalne skutki. W życiu Krystyny pojawi się bowiem ktoś nowy, a bohaterka zacznie przygotowania do kolejnego romantycznego spotkania. Juliusz, gdy tylko się o tym dowie, postanowi za wszelką cenę storpedować te plany, choć jego desperackie wysiłki na dłuższą metę będą skazane są na niepowodzenie.

Już w kolejnym, 4267. odcinku "Na Wspólnej" Krystyna postanowi dać szansę Janowi i wybaczy mu jego potknięcia, doprowadzając Juliusza do białej gorączki. Kwiatkowski nie będzie zamierzał jednak składać broni i nadal będzie uparcie zabiegał o serce ukochanej, która najwyraźniej bardziej będzie skłaniać się ku jego konkurentowi, trwale zajmującemu miejsce u jej boku.

Co wydarzy się w "Na Wspólnej" 4267? Krystyna nie zważy na działania Juliusza

Decyzja Krystyny może budzić spore zdziwienie, zwłaszcza że w 4267. odcinku "Na Wspólnej", nawet w obliczu ewentualnego udaremnienia jej spotkania przez Juliusza, postanowi obdarzyć tajemniczego mężczyznę kredytem zaufania. Sytuacja będzie o tyle nietypowa, że kobieta przeżyła już wcześniej podobne rozczarowanie właśnie z internetowym Januszem, który w rzeczywistości był Juliuszem, o czym ona nie miała bladego pojęcia.

Tym razem jednak historia potoczy się inaczej – w przeciwieństwie do urwanego kontaktu z Januszem w poprzednich odcinkach "Na Wspólnej", znajomość z Janem będzie kwitnąć. Agier wspaniałomyślnie puści w niepamięć ewentualne winy mężczyzny, a ich relacja nabierze rozpędu, co jeszcze bardziej rozsierdzi zdesperowanego Juliusza. Czy w obliczu tej sytuacji Kwiatkowski ostatecznie wyłoży karty na stół, czy też zrezygnuje z walki o Krystynę? Na te pytania odpowiedzą dopiero kolejne odsłony serialu.