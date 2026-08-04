Agnieszka w „Na Wspólnej” zignoruje ostrzeżenia Hebla. Będzie ją to drogo kosztować

„Na Wspólnej” odcinek 4265: Agnieszka zechce pomóc Tomkowi

Zbliżający się 4265. odcinek „Na Wspólnej” przyniesie widzom wiele emocji, głównie za sprawą Ryszarda, który spróbuje przemówić żonie do rozsądku w kwestii Tworkowskich. Agnieszka będzie zdeterminowana, by bronić Tomka przebywającego w poprawczaku z powodu zarzutu o podpalenie sklepu. Prawniczka uzna, że chłopak zasługuje na drugą szansę i niższy wyrok dzięki resocjalizacji, do czego będzie przekonywał go również jego starszy brat.

Olszewska zaangażuje się w sprawę tak mocno, że złoży kuratorce obietnicę nadzoru nad chłopakiem, a dodatkowo wymusi na jego dorosłym bracie wsparcie w sprowadzeniu Tomka na dobrą drogę. Sytuację komplikuje fakt, że starszy z braci będzie przestępcą, który włamał się do domu Ryszarda. To właśnie dlatego w 4265. odcinku „Na Wspólnej” Hebel zdecyduje się ostrzec żonę przed niebezpieczeństwem. Ale Agnieszka jednak pozostanie głucha na jego argumenty.

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Agnieszka z „Na Wspólnej” straci portfel po spotkaniu z podopiecznym

W 4265. odcinku „Na Wspólnej” argumenty Hebla o tym, że „Żaba” to recydywista z obszerną kartoteką, nie zrobią na Olszewskiej najmniejszego wrażenia. Ryszard będzie doskonale zdawał sobie sprawę, z kim ma do czynienia, ale to nie powstrzyma jego zdeterminowanej żony przed dalszym działaniem. Wręcz przeciwnie, prawniczka jeszcze bardziej zaangażuje się w sprawę.

Widzowie 4265. odcinka „Na Wspólnej” zobaczą, jak Agnieszka spotyka się z Tomkiem, obiecując mu pomoc w załatwieniu treningów koszykarskich i zakupie nowych butów sportowych. Niestety, niedługo po zakończeniu widzenia Olszewska odkryje, że zniknął jej portfel. To uświadomi jej, że przestrogi Ryszarda były w pełni uzasadnione. Pozostaje pytanie, czy po tym incydencie prawniczka wycofa się z obrony młodego złodzieja.

Konflikt małżeński w 4266. odcinku „Na Wspólnej”

Jak się okaże, w 4266. odcinku „Na Wspólnej” Agnieszka nie zrezygnuje z pomocy swojemu podopiecznemu z poprawczaka. Tym razem będzie jednak musiała radzić sobie sama, ponieważ nie otrzyma wsparcia z żadnej strony. Nawet Ryszard odmówi zaangażowania się w jej plany założenia fundacji, co doprowadzi do poważnej kłótni między małżonkami.

W 4265. odcinku „Na Wspólnej” zachowanie Tworkowskich dobitnie udowodni, że wysiłki prawniczki mogą pójść na marne. Ryszard zyska twarde argumenty potwierdzające jego wcześniejsze obawy i stanowczo odmówi ulegnięcia presji ze strony żony. Mimo braku wsparcia i ewidentnych problemów z podopiecznym, Agnieszka postanowi dalej walczyć o chłopaka z poprawczaka.