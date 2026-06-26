Szokujące zmiany w życiu Anety z "M jak miłość". Ilona Janyst nie dowierza

Afera z testami DNA w serialu M jak miłość. Aneta w samym środku intrygi

Po wakacyjnej przerwie widzowie ponownie zobaczą rozwój dramatycznych wydarzeń z udziałem Anety Chodakowskiej. Lekarka została wciągnięta w poważne intrygi swojej przyjaciółki Kasi, która z pomocą laborantki Anki ukryła przed bliskimi tożsamość prawdziwego ojca jej dziecka. Okazało się, że ojcem nie jest Mariusz, lecz Karski, o czym Chodakowska dowiedziała się, przypadkiem słysząc rozmowę z udziałem oszustek. Postawa przyjaciółki oburzyła Anetę, która próbowała nakłonić ją do wyznania prawdy. Ostatnie przed przerwą odcinki przyniosły jeszcze więcej emocji za sprawą przebiegłego Sowińskiego próbującego zastraszyć Kasię.

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Prace na planie popularnej produkcji trwają, a odtwórczyni roli Anety relacjonuje proces tworzenia nowych epizodów w swoich mediach społecznościowych. Ilona Janyst podzieliła się z fanami informacją, że twórcy przygotowali dla jej bohaterki niezwykle zaskakujący scenariusz, który wywoła mnóstwo emocji.

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Ilona Janyst w M jak miłość zdradza kulisy nowej serii

Entuzjazm i zaskoczenie aktorki jednoznacznie wskazuje na to, że przed żoną Olka trudny czas, który dostarczy widzom wielu wrażeń. Być może przyszłe wydarzenia będą konsekwencją skandalu z fałszerstwem wyników badań DNA, ale niewykluczone, że na horyzoncie pojawi się też zupełnie nowa historia dla tej postaci. Detale fabuły zostaną ujawnione już niedługo.

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