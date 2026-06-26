Wimbledon 2026. Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak poznali rywali

Trudni rywale dla Polaków na starcie

Wrocławianin Hubert Hurkacz zmierzy się na otwarcie turnieju z Casperem Ruudem, rozstawionym z numerem jedenastym. Polak, zajmujący 95. miejsce w rankingu ATP, ma dotychczasowy bilans meczów z Norwegiem 1-3. Ruud jednak nie osiąga znaczących sukcesów na nawierzchni trawiastej i nigdy nie awansował poza drugą rundę Wimbledonu.

Kamil Majchrzak natomiast zagra z Alejandro Tabilo, grającym z numerem 30. Z Chilijczykiem Polak przegrał już w maju podczas pierwszej rundy French Open. Dotychczasowy bilans ich spotkań wynosi 0-2 na niekorzyść Majchrzaka, który w ubiegłym roku osiągnął w Londynie 1/8 finału.

Losowanie drabinki turnieju kobiet

Wcześniej poznaliśmy również pary w turnieju pań. Iga Świątek w pierwszej rundzie zagra z amerykańską tenisistką Taylor Townsend. Magda Linette zmierzy się z tegoroczną mistrzynią French Open, Mirrą Andriejewą. Magdalena Fręch spotka się na korcie z Rosjanką Anną Kalinską.

Maja Chwalińska w swoim inauguracyjnym pojedynku rywalizować będzie z Mananchayą Sawangkaew z Tajlandii. Spotkania pierwszej rundy turnieju w Londynie zaplanowano na poniedziałek i wtorek. Zmagania kobiet zakończą się 11 lipca, a rywalizacja mężczyzn potrwa o jeden dzień dłużej.