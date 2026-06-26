"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 968

Wciągająca akcja w serialu "Dziedzictwo" nabrała ostatnio tempa, przynosząc sporo zamieszania w życiu osobistym wielu osób. Do domu Poyraza zawitał urzędnik, który pomyślnie zweryfikował autentyczność jego małżeństwa z Naną, choć sama kobieta szybko zażądała wyjaśnień w sprawie odnalezionego listu miłosnego. Gospodarz uciekł się wtedy do kłamstwa, tłumacząc żonie, że romantyczne wyznania miały jedynie na celu zmylenie wścibskiej Cansel.

Tymczasem na komendzie Ibo nie wytrzymał zachowania Czarnej i złożył wniosek o przeniesienie, a Sinan bezskutecznie namawiał Aynur do udawania jego partnerki przed matką. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy Cansel odkryła w kuchni dowody na potajemne przyjęcie weselne Poyraza i Nany. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Dziedzictwo" odc. 968 - streszczenie

Nana decyduje się na szczery gest i przeprasza Poyraza za to, jak zachowywała się do tej pory. W tym samym czasie Cansel nie ustaje w próbach zdyskredytowania dziewczyny w oczach domowników i zastawia na nią kolejną pułapkę. Przez jej działania Nana niechcący niszczy portret ojca Poyraza podczas robienia porządków, co doprowadza do wybuchu gniewu ze strony Cennet. Równolegle rozwija się wątek Aynur, która przystaje na propozycję Sinana i ma udawać jego partnerkę. Podczas wspólnych przygotowań do wizyty jego matki okazuje się, że para wie o sobie zaskakująco dużo szczegółów. Sytuacja psuje się jednak, gdy mężczyzna proponuje Aynur zmianę tożsamości i stworzenie fałszywego życiorysu, co kobieta odbiera jako osobistą zniewagę.

"Dziedzictwo" odc. 968 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby zainteresowane dalszymi losami bohaterów mogą już planować czas na seans kolejnego epizodu tej popularnej opowieści. Stacja zaplanowała emisję na sam początek lipca, więc warto zarezerwować sobie wolną chwilę w środku dnia. Przygody Nany i Poyraza tradycyjnie pojawią się na głównej antenie publicznego nadawcy. Najnowszy odcinek serialu "Dziedzictwo" o numerze 968 zostanie wyemitowany 4 lipca 2026 o godzinie 16:00 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to produkcja, która przez lata zyskała uznanie dzięki mieszance wątków kryminalnych oraz opowieści o wielkiej miłości. Choć na przestrzeni sezonów postacie pierwszoplanowe ulegały zmianie, scenarzyści wciąż dbają o to, by w relacjach między bohaterami ciągle coś się działo. Historia ewoluowała od losów Seher i Yamana aż do obecnych perypetii Nany, która próbuje ułożyć sobie życie u boku Poyraza. Jeśli chcecie sprawdzić, kto aktualnie występuje w serialu, to obsada tej produkcji to m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)