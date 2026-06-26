Koniec z państwowymi składkami dla księży? Poseł pyta rząd o przyszłość Funduszu Kościelnego

Wydatki na Fundusz Kościelny stale rosną, a w budżecie na 2025 rok zaplanowano na ten cel ponad 275 milionów złotych.

Rząd powołał specjalny zespół do spraw reformy, ale zdaniem posła brakuje jasnego harmonogramu i założeń planowanych zmian.

Kluczowe pytanie dotyczy tego, czy ciężar opłacania składek zostanie przeniesiony z budżetu państwa na same kościoły lub duchownych.

Setki milionów złotych z budżetu. Rosnące koszty Funduszu Kościelnego

Fundusz Kościelny od lat budzi kontrowersje, głównie ze względu na finansowanie z pieniędzy publicznych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób duchownych. Jak wskazano w interpelacji, znaczna część środków funduszu jest przeznaczana właśnie na składki emerytalne, rentowe i wypadkowe dla duchownych, którzy nie podlegają ubezpieczeniu z innych tytułów.

Poseł zwraca uwagę na rosnące koszty. W budżecie państwa na 2024 rok na Fundusz Kościelny przeznaczono 257 mln zł. Zgodnie z interpelacją, w projekcie na 2025 rok kwota ta wzrosła do 275,7 mln zł, a w przestrzeni publicznej pojawiają się informacje o zarezerwowaniu na 2026 rok kwoty około 272,5 mln zł.

Poseł Marcin Józefaciuk pyta o realne działania, a nie tylko analizy

Autor interpelacji, poseł Marcin Józefaciuk, przypomina, że rząd informował o prowadzonych pracach analitycznych nad zmianą modelu finansowania składek. Powołano nawet międzyresortowy zespół, który miał przygotować koncepcję zmian. Mimo to, zdaniem posła, brakuje konkretnych informacji o efektach tych prac.

W dokumencie podkreślono, że obywatele mają prawo wiedzieć, czy państwo rzeczywiście zmierza do ograniczenia finansowania kościołów ze środków publicznych. Poseł wyraża obawę, że prowadzone prace mogą mieć „wyłącznie charakter analityczny, bez realnego przełożenia na projekt ustawy”.

Czy duchowni sami zapłacą za swoje składki? Kluczowe pytania o nowy model

W interpelacji skierowanej do resortu rodziny, pracy i polityki społecznej postawiono szereg szczegółowych pytań dotyczących planowanej reformy. Poseł pyta wprost, czy ministerstwo zakłada całkowite odejście od finansowania składek duchownych z budżetu państwa, czy jedynie ograniczenie obecnego modelu.

Jedno z kluczowych pytań dotyczy tego, czy rozważany jest model, w którym składki byłyby finansowane przez samych duchownych oraz kościelne osoby prawne. Byłoby to rozwiązanie analogiczne do tego, które obowiązuje inne grupy zawodowe. Poseł dopytuje również o analizy skutków finansowych takiej zmiany, szacowane oszczędności dla budżetu oraz o to, czy prowadzono w tej sprawie konsultacje z ZUS i związkami wyznaniowymi.

Poseł pyta wprost, kiedy obywatele otrzymają jednoznaczną informację, czy Fundusz Kościelny zostanie zlikwidowany, przekształcony, czy też utrzymany w obecnej formule, a także czy rząd rozważa zastąpienie go dobrowolnym odpisem podatkowym.