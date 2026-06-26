"Panna młoda": streszczenie odcinka 137

W serialu "Panna młoda" ostatnio wydarzyło się naprawdę wiele, co mocno skomplikowało losy poszczególnych osób. Tayyar wykazał się empatią i postanowił wesprzeć Yoncę w jej wyjątkowo trudnym momencie, dając jej niezbędne oparcie. Z kolei Cihan i Hancer, po serii bolesnych nieporozumień, podjęli ostateczną decyzję o rozwodzie, a on sam stał się wobec niej wyjątkowo oschły. W tym samym czasie Yasemin wpadła na trop pewnych nieprawidłowości w wynikach badań Beyzy, a Hancer ostatecznie znalazła schronienie właśnie w jej domu. Zmiany nie ominęły również Sinem, która spakowała swoje rzeczy i wyprowadziła się na stałe do ojca. Sprawdźmy zatem, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

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"Panna młoda" odc. 137 - streszczenie

Beyza postanawia wykorzystać swoją przewagę i zaczyna otwarcie szantażować Mukadder, nie zważając na konsekwencje swoich działań. Atmosfera gęstnieje, gdy Cemil w przypływie złości urządza Cihanowi awanturę i obwinia go o wszystkie ostatnie problemy. Hancer wprawia swoje otoczenie w osłupienie, kategorycznie odmawiając podpisania pozwu, który zapewniłby jej stałe dochody. Melih stara się za wszelką cenę porozmawiać z Cihanem, aby wyjaśnić narastające między nimi niedopowiedzenia, ale nie przynosi to oczekiwanego rezultatu. Z kolei Fadime postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i planuje umówić Meliha ze swoją bliską przyjaciółką Gulsum.

"Panna młoda" odc. 137 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowe perypetie bohaterów można regularnie oglądać w każdym tygodniu w ramach stałej ramówki. To dobra okazja, by dowiedzieć się, jak potoczą się skomplikowane relacje w rodzinie Develioglu. Warto przygotować się na popołudniowe spotkanie przed ekranem, by poznać odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące przyszłości postaci. Odcinek numer 137 serialu "Panna młoda" zostanie wyemitowany 4 lipca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecka opowieść o trudnych wyborach i poświęceniu, gdzie główna bohaterka Hancer zgadza się na małżeństwo z rozsądku, by ratować brata. Jej życie w luksusowej rezydencji u boku Cihana nie jest usłane różami, zwłaszcza z powodu obecności jego byłej żony oraz surowych zasad teściowej. Mimo wielu przeciwności losu i początkowej niechęci, między małżonkami z czasem zaczyna kiełkować nieoczekiwane, głębokie uczucie. Ta historia pokazuje, że miłość potrafi zrodzić się nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach i zmienić podejście do świata. W serialu występują m.in.:

- Talya Çelebi (jako Hançer)

- Türkseve (jako Cihan)

- Can Tarakçı (jako Cemil)

- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

- Elif Çapkin (jako Yonca)

- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

- Sidal Damar (jako Sinem)

- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

- Türker Kantar (jako Emir)

- Çisel Kuskan (jako Beyza)

- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)