"Panna młoda": streszczenie odcinka 137

Redakcja Eska Cinema
aszu
2026-06-26 10:39

W 137. odcinku serialu „Panna młoda” dojdzie do ostrej wymiany zdań, która położy się cieniem na relacjach mieszkańców rezydencji. Hancer podejmie nieoczywistą decyzję dotyczącą swojej przyszłości finansowej, co wywoła spore zamieszanie w jej otoczeniu. Melih spróbuje wyjaśnić dawne nieporozumienia, choć napotka na opór ze strony swojego rozmówcy. W tym samym czasie w kręgu rodziny pojawią się pomysły na nowe spotkania towarzyskie.

Talya Çelebi jako Hancer, młoda kobieta o ciemnych, falujących włosach i wyraźnych brwiach, z zamyślonym wyrazem twarzy, ubrana w błękitną bluzkę z drapowaniem, siedząca na jasnej kanapie. Więcej o losach bohaterów przeczytasz na naszym portalu.
Autor: TVP VOD/ Materiały prasowe Beyza z serialu "Panna młoda" siedzi na jasnej sofie, wyrażając zaniepokojenie na twarzy. Ubrana w błękitną, drapowaną sukienkę, z ciemnymi, falowanymi włosami, spogląda w prawą stronę. To emocjonująca scena, o której więcej przeczytasz na portalu Super Seriale.

W serialu "Panna młoda" ostatnio wydarzyło się naprawdę wiele, co mocno skomplikowało losy poszczególnych osób. Tayyar wykazał się empatią i postanowił wesprzeć Yoncę w jej wyjątkowo trudnym momencie, dając jej niezbędne oparcie. Z kolei Cihan i Hancer, po serii bolesnych nieporozumień, podjęli ostateczną decyzję o rozwodzie, a on sam stał się wobec niej wyjątkowo oschły. W tym samym czasie Yasemin wpadła na trop pewnych nieprawidłowości w wynikach badań Beyzy, a Hancer ostatecznie znalazła schronienie właśnie w jej domu. Zmiany nie ominęły również Sinem, która spakowała swoje rzeczy i wyprowadziła się na stałe do ojca. Sprawdźmy zatem, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

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"Panna młoda" odc. 137 - streszczenie

Beyza postanawia wykorzystać swoją przewagę i zaczyna otwarcie szantażować Mukadder, nie zważając na konsekwencje swoich działań. Atmosfera gęstnieje, gdy Cemil w przypływie złości urządza Cihanowi awanturę i obwinia go o wszystkie ostatnie problemy. Hancer wprawia swoje otoczenie w osłupienie, kategorycznie odmawiając podpisania pozwu, który zapewniłby jej stałe dochody. Melih stara się za wszelką cenę porozmawiać z Cihanem, aby wyjaśnić narastające między nimi niedopowiedzenia, ale nie przynosi to oczekiwanego rezultatu. Z kolei Fadime postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i planuje umówić Meliha ze swoją bliską przyjaciółką Gulsum.

"Panna młoda" odc. 137 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowe perypetie bohaterów można regularnie oglądać w każdym tygodniu w ramach stałej ramówki. To dobra okazja, by dowiedzieć się, jak potoczą się skomplikowane relacje w rodzinie Develioglu. Warto przygotować się na popołudniowe spotkanie przed ekranem, by poznać odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące przyszłości postaci. Odcinek numer 137 serialu "Panna młoda" zostanie wyemitowany 4 lipca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecka opowieść o trudnych wyborach i poświęceniu, gdzie główna bohaterka Hancer zgadza się na małżeństwo z rozsądku, by ratować brata. Jej życie w luksusowej rezydencji u boku Cihana nie jest usłane różami, zwłaszcza z powodu obecności jego byłej żony oraz surowych zasad teściowej. Mimo wielu przeciwności losu i początkowej niechęci, między małżonkami z czasem zaczyna kiełkować nieoczekiwane, głębokie uczucie. Ta historia pokazuje, że miłość potrafi zrodzić się nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach i zmienić podejście do świata. W serialu występują m.in.:

  • - Talya Çelebi (jako Hançer)
  • - Türkseve (jako Cihan)
  • - Can Tarakçı (jako Cemil)
  • - Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • - Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • - Elif Çapkin (jako Yonca)
  • - Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • - Sidal Damar (jako Sinem)
  • - Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • - Türker Kantar (jako Emir)
  • - Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • - Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)
Talya Çelebi, Hancer z Panny Młodej
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