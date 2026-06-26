"Panna młoda": streszczenie odcinka 137

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W serialu "Panna młoda" ostatnio wydarzyło się naprawdę wiele, co mocno skomplikowało losy poszczególnych osób. Tayyar wykazał się empatią i postanowił wesprzeć Yoncę w jej wyjątkowo trudnym momencie, dając jej niezbędne oparcie. Z kolei Cihan i Hancer, po serii bolesnych nieporozumień, podjęli ostateczną decyzję o rozwodzie, a on sam stał się wobec niej wyjątkowo oschły. W tym samym czasie Yasemin wpadła na trop pewnych nieprawidłowości w wynikach badań Beyzy, a Hancer ostatecznie znalazła schronienie właśnie w jej domu. Zmiany nie ominęły również Sinem, która spakowała swoje rzeczy i wyprowadziła się na stałe do ojca. Sprawdźmy zatem, co wydarzy się w kolejnym odcinku.
"Panna młoda" odc. 137 - streszczenie
Beyza postanawia wykorzystać swoją przewagę i zaczyna otwarcie szantażować Mukadder, nie zważając na konsekwencje swoich działań. Atmosfera gęstnieje, gdy Cemil w przypływie złości urządza Cihanowi awanturę i obwinia go o wszystkie ostatnie problemy. Hancer wprawia swoje otoczenie w osłupienie, kategorycznie odmawiając podpisania pozwu, który zapewniłby jej stałe dochody. Melih stara się za wszelką cenę porozmawiać z Cihanem, aby wyjaśnić narastające między nimi niedopowiedzenia, ale nie przynosi to oczekiwanego rezultatu. Z kolei Fadime postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i planuje umówić Meliha ze swoją bliską przyjaciółką Gulsum.
"Panna młoda" odc. 137 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Nowe perypetie bohaterów można regularnie oglądać w każdym tygodniu w ramach stałej ramówki. To dobra okazja, by dowiedzieć się, jak potoczą się skomplikowane relacje w rodzinie Develioglu. Warto przygotować się na popołudniowe spotkanie przed ekranem, by poznać odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące przyszłości postaci. Odcinek numer 137 serialu "Panna młoda" zostanie wyemitowany 4 lipca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 17:20.
"Panna młoda" - opis serialu i obsada
"Panna młoda" to turecka opowieść o trudnych wyborach i poświęceniu, gdzie główna bohaterka Hancer zgadza się na małżeństwo z rozsądku, by ratować brata. Jej życie w luksusowej rezydencji u boku Cihana nie jest usłane różami, zwłaszcza z powodu obecności jego byłej żony oraz surowych zasad teściowej. Mimo wielu przeciwności losu i początkowej niechęci, między małżonkami z czasem zaczyna kiełkować nieoczekiwane, głębokie uczucie. Ta historia pokazuje, że miłość potrafi zrodzić się nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach i zmienić podejście do świata. W serialu występują m.in.:
- - Talya Çelebi (jako Hançer)
- - Türkseve (jako Cihan)
- - Can Tarakçı (jako Cemil)
- - Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- - Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- - Elif Çapkin (jako Yonca)
- - Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- - Sidal Damar (jako Sinem)
- - Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- - Türker Kantar (jako Emir)
- - Çisel Kuskan (jako Beyza)
- - Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)