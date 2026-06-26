M jak miłość. Córka Zduńskich żegna się z serialem! Tak Olga Cybińska pożegnała plan

Dom przy Deszczowej bez Lenki z "M jak miłość"?

Losy Kingi, Piotrka i ich dzieci od lat budzą ogromne zainteresowanie fanów „M jak miłość”. Zduńscy to jeden z filarów produkcji. Dorastanie Lenki odbywało się dosłownie na oczach widzów, dlatego trudno wyobrazić sobie serialową rzeczywistość bez jej obecności. Nic dziwnego, że najnowszy wpis Olgi Cybińskiej wywołał poruszenie. Młoda gwiazda zamieściła w sieci poruszające kadry z planu, a jej komentarz mógł mocno zaniepokoić miłośników tasiemca. Na szczęście sytuacja wygląda nieco inaczej, niż sugerują to pierwsze skojarzenia.

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Wcielająca się od ponad dwóch lat w postać Lenki Zduńskiej Olga Cybińska wrzuciła do sieci relację zza kulis popularnego formatu. Na udostępnionym kolażu zaprezentowano sceny z domu przy Deszczowej. Widzimy na nich serialową bohaterkę w otoczeniu rodziców, czyli Katarzyny Cichopek i Marcina Mroczka, a także jej serialowego brata Miśka. Fotografie oddają atmosferę panującą na planie, która przez ostatnie miesiące była dla aktorki codziennością. Do zdjęć dołączono krótki, dość zagadkowy komentarz.

„Dzięki za ten sezon, do zobaczenia we wrześniu” – poinformowała Olga Cybińska.

Część osób mogła potraktować to oświadczenie jako ostateczne pożegnanie z produkcją. Wynika to z faktu, że komunikat ujrzał światło dzienne zaraz po nakręceniu ujęć do następnej puli odcinków „M jak miłość”.

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Fani rodziny Zduńskich nie mają jednak powodów do obaw. Publikacja Olgi Cybińskiej wcale nie świadczy o zakończeniu jej przygody z „M jak miłość”. Aktorka sfinalizowała jedynie swoje obowiązki na planie przed planowaną przerwą wakacyjną. Wszystkie jej ujęcia do nadchodzącej serii zostały pomyślnie zarejestrowane.

Tym samym, po jesiennym wznowieniu emisji „M jak miłość” w telewizyjnej Dwójce, fani znów będą śledzić perypetie Lenki u boku jej serialowych rodziców oraz rodzeństwa. Najstarsza pociecha Zduńskich niezmiennie pozostanie ważnym elementem opowieści, a pożegnalny post aktorki był po prostu zwieńczeniem dotychczasowych dni zdjęciowych.

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