Tenisista poślubił gwiazdę TVP tuż przed Wimbledonem. Dziennikarka zachwyca urodą

Agata Bachanek i Michał Dembek są już po ślubie

Były tenisista Michał Dembek i dziennikarka TVP Agata Bachanek oficjalnie zostali małżeństwem. Ceremonia odbyła się w Sopocie, a para podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia w przepięknej, bajkowej scenerii. O ich relacji zrobiło się głośno w 2024 roku, a ponad rok po tym po tym, jak sportowiec oświadczył się gwieździe telewizji, nadszedł czas na ślub. Dziennikarka TVP zamieściła w sieci wzruszający wpis, w którym określiła ten dzień mianem najpiękniejszego w życiu i ogłosiła, że od teraz tworzą "państwo Dembek". Wśród osób składających gratulacje znaleźli się m.in. znani przedstawiciele świata sportu i mediów, jak tenisista Jan Zieliński czy dziennikarze Szymon Borczuch i Jan Furjan. Warto zaznaczyć, że uroczystość odbyła się bezpośrednio przed startem Wimbledonu – najważniejszego tenisowego turnieju na świecie. Od teraz zmagania zawodników na trawiastych kortach w Londynie (w tym występy Igi Świątek i Mai Chwalińskiej) para będzie śledzić wspólnie, już jako mąż i żona.

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Michał Dembek nie osiągnął spektakularnych sukcesów na światowych kortach. Jego najwyższa pozycja w rankingu ATP to 562. miejsce. Decyzję o zakończeniu profesjonalnej kariery podjął w wieku 25 lat, po czym poświęcił się pracy trenerskiej. Z kolei Agata Bachanek zyskała popularność dzięki wieloletniej pracy w TVP Sport, gdzie zajmowała się głównie relacjonowaniem turniejów tenisowych. Jej profesjonalizm i charyzma zjednały jej sympatię wielu kibiców. Choć dwa lata temu odeszła z redakcji sportowej telewizji publicznej, nadal współpracuje z Telewizją Polską, a widzowie mogą oglądać ją obecnie na antenie TVP Info. Dziennikarka słynie z niezwykłej urody i nienagannej figury, przez co często porównywana jest do modelki. Jej zjawiskowy wygląd to w dużej mierze zasługa aktywnego trybu życia i zamiłowania do sportu. Gwiazda TVP nie tylko komentuje wydarzenia sportowe, ale sama regularnie dba o formę. W młodości z powodzeniem rywalizowała na kortach tenisowych, a choć ostatecznie nie poszła w ślady Igi Świątek, to świetnie sprawdziła się w roli dziennikarki.

Foto: Agata Bachanek i Michał Dembek wzięli ślub

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