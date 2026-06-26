Wimbledon 2024. Z kim zagrają Polki w pierwszej rundzie?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-26 11:45

Iga Świątek w pierwszej rundzie Wimbledonu zmierzy się z Taylor Townsend. Pozostałe polskie tenisistki, w tym Magda Linette i Magdalena Fręch, również poznały swoje rywalki w walce o wielkoszlemowy tytuł na londyńskich kortach.

Tenisistka uderza piłkę rakietą na trawiastym korcie, tworząc dynamiczną scenę. Trawa unosi się w powietrzu, co potęguje wrażenie ruchu i intensywności. Pełne szczegóły o Wimbledonie 2024 przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręka tenisistki uderza rakietą w żółtą piłkę tuż przy ziemi na trawiastym korcie.

Iga Świątek poznała rywalkę

Iga Świątek, rozstawiona z numerem trzecim, rozpocznie obronę tytułu w Wimbledonie od meczu z Taylor Townsend. Amerykańska tenisistka zajmuje obecnie 81. miejsce w światowym rankingu. Obie zawodniczki nie miały jeszcze okazji spotkać się na korcie. 30-letnia Townsend nigdy nie awansowała w Londynie poza drugą rundę.

Najniżej notowaną rywalkę spośród Polek ma Maja Chwalińska. Polka, rozstawiona z numerem 20., otrzymała dziką kartę po finale French Open. Jej przeciwniczką będzie Mananchaya Sawangkaew z Tajlandii. Zawodniczka ta zajmuje 161. pozycję na liście WTA i do turnieju głównego awansowała przez kwalifikacje.

Trudne zadanie przed Linette i Fręch?

Magda Linette w pierwszej rundzie zagra z Mirrą Andriejewą. Rosjanka, która jest mistrzynią French Open, została w turnieju rozstawiona z numerem piątym. Bilans dotychczasowych spotkań obu tenisistek wynosi 1-3 na niekorzyść Polki.

Z kolei Magdalena Fręch zmierzy się z Anną Kalinską, rozstawioną z numerem 19. W tym przypadku statystyki są korzystniejsze dla Polki, ponieważ Fręch wygrała dwa z trzech dotychczasowych meczów z tą Rosjanką. Mecze pierwszej rundy zaplanowano na poniedziałek i wtorek, a finał rywalizacji kobiet odbędzie się 11 lipca.