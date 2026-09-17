Szokująca śmierć w "M jak miłość". Sowiński zginie z rąk zazdrosnego męża Kasi

Mariusz odkrywa tajemnicę w 1942. odcinku "M jak miłość"

Zbliżający się 1942. odcinek „M jak miłość” przyniesie widzom wiele mrocznych zwrotów akcji. Mariusz nabierze podejrzeń wobec Kasi, gdy ta odbierze tajemniczy telefon. Kobieta będzie usilnie wmawiać mężowi, że ktoś po prostu pomylił numery, jednak ten kategorycznie odrzuci jej wersję. Zrozumie, że po drugiej stronie słuchawki był mężczyzna, z którym jego żonę łączy coś znacznie głębszego. Zamiast otwarcie porozmawiać o swoich obawach, postanowi samodzielnie przeprowadzić prywatne śledztwo.

Śledząc żonę, Mariusz ukryje się w parku i zacznie ją bacznie obserwować. Właśnie tam na jego oczach pojawi się Sowiński. Dyrektor kliniki podejdzie do Kasi i stanie z nią w niezwykle bliskiej odległości, co ostatecznie pogrąży go w oczach zazdrosnego męża. Chociaż Mariusz nie usłyszy ani jednego słowa z ich konwersacji, sam widok wystarczy, by w jego głowie zrodził się obraz rywala. Emocje zaczną przejmować kontrolę nad jego zdrowym rozsądkiem.

Mąż Kasi jedzie do mieszkania Sowińskiego

Po tym, co Mariusz zobaczy w parku, jego życie obierze zupełnie inny, mroczny kurs. Mężczyzna wbije sobie do głowy, że dyrektor kliniki przyprawia mu rogi i nie będzie miał zamiaru czekać na rozwój wypadków. Siedząc w aucie, zadzwoni do Kasi i skłamie, że wyjeżdża służbowo, by dokończyć ważny projekt, i wróci dopiero rano. Kobieta nie zorientuje się, że jej mąż w rzeczywistości zmierza do mieszkania Sowińskiego. Na miejscu nie będzie czasu na wymianę zdań, ponieważ rozwścieczony Mariusz rzuci się na gospodarza tuż po otwarciu drzwi.

Śmierć Sowińskiego w 1942. odcinku "M jak miłość"

Zaskoczony wizytą Sowiński natychmiast zacznie cofać się w głąb swojego lokum, próbując uniknąć ciosów. Przerażony dyrektor kliniki będzie gorączkowo zaprzeczał plotkom o romansie z Kasią, starając się przemówić napastnikowi do rozumu. Mimo błagań i prób wytłumaczenia całej sytuacji, nie zdoła ugasić gniewu intruza. Mariusz wpadnie w szał, całkowicie zaślepiony morderczą furią.

Atak zakończy się fatalnie. Mariusz złapie Sowińskiego za szyję, przyprze go do ściany i zacznie z całej siły dusić. Dyrektor kliniki nie będzie miał najmniejszych szans na obronę przed furiatem. W 1942. odcinku „M jak miłość” fani serialu zobaczą zakrwawione ciało mężczyzny leżące bezwładnie na podłodze. Człowiek posądzony o romans z Kasią zginie z rąk ogarniętego szałem męża.

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