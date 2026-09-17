W poprzednim odcinku Münevver usłyszała od Yasemin, że Pakize jest w śpiączce. Była wściekła na Halila i Buraka, bo ukrywali przed nią prawdę w obawie o jej zdrowie. O wszystkim powiedziała synowi, Cetinowi, który skontaktował się z Halilem i poprosił go o bieżące informacje na temat stanu Pakize. W szpitalu Sengul zarzuciła Yasemin, że skłamała w sprawie swojego związku z Burakiem. Yasemin przeprosiła i tłumaczyła, że chciała uniknąć plotek. Wieczorem poszła do Buraka, by go wesprzeć. Podczas rozmowy z nim i Pinar poznała historię ich wyjątkowej więzi z babcią.

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„Splątane losy” odcinek 49 - streszczenie

Remzi odwiedzi Münevver, by porozmawiać z nią o śpiączce Pakize. Kiedy zorientuje się, że kobieta już zna prawdę, zacznie sugerować, że Halil może skrywać przed nią znacznie więcej. Te słowa zachwieją zaufaniem Münevver do Halila. Tymczasem Ayfer wyzna Pinar, że nie akceptuje związku Buraka i Yasemin. Przyzna też, że martwi ją zależność ich rodzin od Münevver oraz możliwość utraty domu po powrocie jej dzieci. Remzi spotka się również z Halilem, zażąda od niego pieniędzy i zagrozi, że ujawni informacje o Tahsinie.

„Splątane losy” odcinek 49 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

49. odcinek „Splątanych losów” TVP1 pokaże w poniedziałek, 21 września 2026 roku, o godzinie 14:00. W centrum napięć znajdą się Münevver, Halil i Remzi. Remzi spróbuje wykorzystać rodzinne sekrety przeciwko Halilowi. Stawką okażą się pieniądze i informacje o Tahsinie.

„Splątane losy” - opis serialu i obsada

„Splątane losy” to turecki serial obyczajowy o rodzinie, której życie zmienia się, gdy kilkuletnia Mine pojawia się pod domem zamożnej Münevver. Dziewczynka okazuje się nieznaną wnuczką kobiety, a jej przybycie na nowo otwiera sprawy związane z córką Münevver i dawnym rozpadem rodziny. Bohaterowie stopniowo odkrywają rodzinną tajemnicę oraz mierzą się ze skutkami decyzji sprzed lat, które wpłynęły na kilka pokoleń. W tle rozwija się uczucie Yasemin i młodego lekarza Buraka, komplikowane przez sytuację ich rodzin. Historia porusza też temat zerwanych więzi, konfliktów pokoleniowych, różnic społecznych i odpowiedzialności za bliskich. W obsadzie są:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Hazal Güzel jako Mine

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer