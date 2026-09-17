ME siatkarzy. Koniec pięknej serii Polaków! Bolesna porażka z Bułgarią

Podopieczni Nikoli Grbicia przegrali ostatnie spotkanie w fazie grupowej ME 2026. Mecz z Bułgarią zakończył się wynikiem 2:3.

Przegrana nie wpłynęła na sytuację Polaków w turnieju – z pierwszego miejsca awansowali oni do 1/8 finału.

Niestety, porażka ta wiąże się z końcem wspaniałej serii zwycięstw polskiej kadry.

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to... Zbigniew Bartman Bartosz Kurek Mariusz Wlazły Następne pytanie

ME siatkarzy: Porażka z Bułgarią oznacza koniec niezwykłej passy

Polska reprezentacja wychodziła na parkiet do starcia z Bułgarami ze świadomością, że mają już w kieszeni zwycięstwo w grupie. Wcześniej wygrali po 3:0 wszystkie spotkania – z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną i Ukrainą. Sytuacja wyglądała inaczej dla drużyny przeciwnej, która musiała wywalczyć komplet punktów, by wskoczyć na drugie miejsce i wyprzedzić Ukraińców. Nikola Grbić postanowił jednak potraktować to starcie bardzo serio.

- Chcę, żebyśmy zagrali tak, jak w dwóch pierwszych setach z Ukrainą. My po prostu lubimy spotkania o stawkę. Wolimy wyrównane mecze, w których musimy wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności, żeby odnieść zwycięstwo - mówił serbski szkoleniowiec przed meczem z Bułgarią.

Selekcjoner reprezentacji Polski zdecydował się tylko na jedną modyfikację w wyjściowym składzie, posyłając na parkiet Kamila Semeniuka w miejsce Wilfredo Leona. Niestety, po bardzo wyrównanej walce Biało-Czerwoni musieli uznać wyższość rywali w piątym secie.

Skandal w meczu ME siatkarzy! Gest Bułgara oburzył eksperta

Pomimo porażki, układ sił w tabeli nie uległ zmianie. Reprezentacja Polski zgromadziła 13 punktów i z pierwszego miejsca awansowała do 1/8 finału, w którym zmierzy się z Łotwą. Ukraina zachowała drugą lokatę i zagra z Rumunią, natomiast Bułgarzy po zdobyciu 11 punktów zajęli ostatecznie trzecie miejsce i w następnym etapie turnieju spotkają się z Niemcami. Choć sam wynik spotkania z Bułgarią nie miał wpływu na dalsze losy Biało-Czerwonych, porażka ta przerywa świetną serię zwycięstw kadry Nikoli Grbicia.

Przerwana passa dotyczy nie tylko 21 wygranych spotkań z rzędu (wliczając sparingi), ale przede wszystkim występów na mistrzostwach Europy. Od momentu, gdy Grbić przejął stery w reprezentacji, Polacy nie przegrali ani jednego meczu na tym turnieju. Ta wspaniała seria zakończyła się na 13 zwycięstwach:

ME 2026: porażka z Bułgarią (2:3)

ME 2026: wygrana z Ukrainą (3:0)

ME 2026: wygrana z Macedonią Północną (3:0)

ME 2026: wygrana z Izraelem (3:0)

ME 2026: wygrana z Portugalią (3:0)

ME 2023: wygrana w finale z Włochami (3:0)

ME 2023: wygrana w półfinale ze Słowenią (3:1)

ME 2023: wygrana w ćwierćfinale z Serbią (3:1)

ME 2023: wygrana w 1/8 finału z Belgią (3:1)

ME 2023: wygrana z Czarnogórą (3:0)

ME 2023: wygrana z Danią (3:0)

ME 2023: wygrana z Macedonią Północną (3:0)

ME 2023: wygrana z Holandią (3:1)

ME 2023: wygrana z Czechami (3:0)