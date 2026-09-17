"Na dobre i na złe" odcinek 998: Blanka grozi gangsterowi po porwaniu Niny! Szokujące sceny w więzieniu - ZDJĘCIA

Gdzie jest Nina? Córka Blanki i Mario w 998 odcinku "Na dobre i na złe" nadal się nie znajdzie!

Dramatyczne poszukiwania Niny będą kontynuowane w 998. odcinku "Na dobre i na złe". Niestety, niemowlę odnalezione w "Oknie życia" nie okaże się porwanym dzieckiem Blanki i Mario. Funkcjonariusze wciąż będą prowadzili śledztwo, jednocześnie bacznie przyglądając się Milewskiemu. Jego kryminalna przeszłość rzuci cień na sprawę. Porwanie dziewczynki może być bezwzględnym aktem zemsty ze strony jego dawnych, przestępczych wrogów.

W 998. odcinku "Na dobre i na złe" śledczy - Dorota Kowal oraz Radosław Biegun - pojawią się w leśnogórskim szpitalu. Poinformują rodziców, że biorą pod uwagę udział dawnych wspólników Mario. Według tej teorii za zniknięciem Niny mogą stać kryminaliści, których Milewski wsypał, fingując własną śmierć.</p

- Albo ty!

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- wykrzyczy Blanka do męża, prosząc go jednocześnie, by dał jej spokój.

- Nie z takimi podejrzeniami, nie z takimi oskarżeniami...

- odeprze Mario.

- A czego innego się spodziewasz?!

- rzuci zdenerwowana kobieta.

- Masz rację. Ale chcę, żebyś wiedziała, że jeśli ktokolwiek czegokolwiek ode mnie zażąda... Zrobię wszystko i wszystko oddam... Życie też, bez chwili wahania!

- zapewni ją Milewski ze łzami w oczach, gotowy na każde poświęcenie, by odzyskać Ninę.

- A jeśli to zemsta?

- dopyta Blanka w akcie rozpaczy.

Trop w 998. odcinku zaprowadzi małżeństwo do więzienia. Podejrzanym numer jeden będzie bowiem Sergio! Gangster odbywa karę dzięki zeznaniom Mario. Podczas konfrontacji Poznański z szyderczym uśmiechem zapyta o powód ich wizyty, natychmiast zaprzeczając, jakoby miał coś wspólnego z zaginięciem Niny.

- Córeczka zaginęła? I myślicie, że to ja? Co wam też przyszło do głowy! Powinienem się chyba obrazić!

- zakpi więzień.

- Lepiej się zamknij!

- rzuci Mario.

- Grzeczniej... No i zdecydujcie się, czy mam mówić, czy milczeć?

- zacznie prowokować Sergio.

- Mów!

- usłyszy w odpowiedzi.

- Dobrze, skoro prosisz… Nie mam z tym nic wspólnego.

- stwierdzi stanowczo.

- Kłamiesz!

- wtrąci Blanka.

- Nie mogę powiedzieć, że nie odczuwam swego rodzaju satysfakcji...

- skwituje bezczelnie mafiozo.

Bezczelność Sergia w 998. odcinku doprowadzi Blankę na skraj załamania. Kobieta zacznie grozić mu śmiercią, ostrzegając, że nie odpuści mu krzywdy dziecka. Będzie absolutnie pewna, że Sergio kłamie i to jego zbiry przetrzymują Ninę.

- Jeśli masz cokolwiek wspólnego ze zniknięciem mojej córki, a jej stanie się jakakolwiek krzywda… Zabiję cię! Gdziekolwiek będziesz, znajdę cię i zabiję!!!

- wyrzuci z siebie wściekła matka.

- Szacunek… Zawsze wiedziałem, że jesteś moim przeznaczeniem

- odpowie jej szyderczo Sergio.

Kiedy 998 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2?

Najnowszy, 998. odcinek "Na dobre i na złe" zostanie wyemitowany w środę, 23 września 2026 roku, o godzinie 20:50 na antenie TVP2.

Na dobre i na złe. Policja nie odnajdzie córki Blanki i Mario!