"Na dobre i na złe" odcinek 998: Blanka grozi gangsterowi po porwaniu Niny! Szokujące sceny w więzieniu - ZDJĘCIA

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Gdzie jest Nina? Córka Blanki i Mario w 998 odcinku "Na dobre i na złe" nadal się nie znajdzie!
Dramatyczne poszukiwania Niny będą kontynuowane w 998. odcinku "Na dobre i na złe". Niestety, niemowlę odnalezione w "Oknie życia" nie okaże się porwanym dzieckiem Blanki i Mario. Funkcjonariusze wciąż będą prowadzili śledztwo, jednocześnie bacznie przyglądając się Milewskiemu. Jego kryminalna przeszłość rzuci cień na sprawę. Porwanie dziewczynki może być bezwzględnym aktem zemsty ze strony jego dawnych, przestępczych wrogów.
W 998. odcinku "Na dobre i na złe" śledczy - Dorota Kowal oraz Radosław Biegun - pojawią się w leśnogórskim szpitalu. Poinformują rodziców, że biorą pod uwagę udział dawnych wspólników Mario. Według tej teorii za zniknięciem Niny mogą stać kryminaliści, których Milewski wsypał, fingując własną śmierć.</p
- Albo ty!
- wykrzyczy Blanka do męża, prosząc go jednocześnie, by dał jej spokój.
- Nie z takimi podejrzeniami, nie z takimi oskarżeniami...
- odeprze Mario.
- A czego innego się spodziewasz?!
- rzuci zdenerwowana kobieta.
- Masz rację. Ale chcę, żebyś wiedziała, że jeśli ktokolwiek czegokolwiek ode mnie zażąda... Zrobię wszystko i wszystko oddam... Życie też, bez chwili wahania!
- zapewni ją Milewski ze łzami w oczach, gotowy na każde poświęcenie, by odzyskać Ninę.
- A jeśli to zemsta?
- dopyta Blanka w akcie rozpaczy.
Trop w 998. odcinku zaprowadzi małżeństwo do więzienia. Podejrzanym numer jeden będzie bowiem Sergio! Gangster odbywa karę dzięki zeznaniom Mario. Podczas konfrontacji Poznański z szyderczym uśmiechem zapyta o powód ich wizyty, natychmiast zaprzeczając, jakoby miał coś wspólnego z zaginięciem Niny.
- Córeczka zaginęła? I myślicie, że to ja? Co wam też przyszło do głowy! Powinienem się chyba obrazić!
- zakpi więzień.
- Lepiej się zamknij!
- rzuci Mario.
- Grzeczniej... No i zdecydujcie się, czy mam mówić, czy milczeć?
- zacznie prowokować Sergio.
- Mów!
- usłyszy w odpowiedzi.
- Dobrze, skoro prosisz… Nie mam z tym nic wspólnego.
- stwierdzi stanowczo.
- Kłamiesz!
- wtrąci Blanka.
- Nie mogę powiedzieć, że nie odczuwam swego rodzaju satysfakcji...
- skwituje bezczelnie mafiozo.
Bezczelność Sergia w 998. odcinku doprowadzi Blankę na skraj załamania. Kobieta zacznie grozić mu śmiercią, ostrzegając, że nie odpuści mu krzywdy dziecka. Będzie absolutnie pewna, że Sergio kłamie i to jego zbiry przetrzymują Ninę.
- Jeśli masz cokolwiek wspólnego ze zniknięciem mojej córki, a jej stanie się jakakolwiek krzywda… Zabiję cię! Gdziekolwiek będziesz, znajdę cię i zabiję!!!
- wyrzuci z siebie wściekła matka.
- Szacunek… Zawsze wiedziałem, że jesteś moim przeznaczeniem
- odpowie jej szyderczo Sergio.
Kiedy 998 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2?
Najnowszy, 998. odcinek "Na dobre i na złe" zostanie wyemitowany w środę, 23 września 2026 roku, o godzinie 20:50 na antenie TVP2.