"Na dobre i na złe" odcinek 999: Blanka i Mario szukają Niny na własną rękę. Pojawia się nowy trop!

Brak postępów w sprawie Niny w 999 odcinku "Na dobre i na złe"

W 999. odcinku serialu policja wciąż nie potrafi odnaleźć zaginionej Niny. Co gorsza, funkcjonariusze Dorota Kowal (Magdalena Wróbel) i Radosław Biegun (Mateusz Lisiecki) tkwią w martwym punkcie, nie mogąc trafić na jakikolwiek ślad sprawcy. Śledczy błędnie zakładają, że porwanie dziecka to efekt kryminalnej przeszłości Milewskiego, podczas gdy rzeczywistość jest zupełnie inna.

Z informacji płynących z planu wynika, że za uprowadzeniem stoi dawna pacjentka i rzekoma przyjaciółka Blanki – Zuza (Aurora Lipartowska). Kobieta, która wcześniej straciła własne dziecko, uroiła sobie, że Nina jest jej córką. Rozwiązanie tej dramatycznej zagadki nie nastąpi jednak błyskawicznie.

Tymczasem w najnowszym epizodzie Blanka i Mario postanawiają wspólnie poszukiwać dziecka. Mijające dni potęgują rozpacz lekarki, która nie potrafi dłużej czekać. Kobieta żałuje ostrych słów skierowanych wcześniej do męża, gdy obwiniała go za całą tragedię. Dochodzi do wniosku, że tylko ich wspólne działanie daje nadzieję na powrót dziewczynki.

Żądanie okupu w 999 odcinku "Na dobre i na złe"

Zrozpaczeni Milewscy ignorują wytyczne policji i decydują się na medialne nagłośnienie zniknięcia córki. Rozpoczynają akcję plakatowania miasta, błagając o kontakt wszystkich ewentualnych świadków zdarzenia z parku. To właśnie tam Blanka pozostawiła wózek, chcąc pomóc umierającej kobiecie.

Nie mija wiele czasu, gdy do Mario dzwoni anonimowy mężczyzna twierdzący, że ma Ninę i domagający się ogromnych pieniędzy za jej uwolnienie. Zdesperowany ojciec jest skłonny poświęcić wszystko, łącznie z własnym życiem, byle tylko odzyskać dziecko. Dzięki interwencji policji szybko wychodzi jednak na jaw, że dzwoniący to jedynie zwykły oszust próbujący wyłudzić okup.

Tym samym w 999. odcinku prawdziwa porywaczka nadal unika sprawiedliwości, a miejsce pobytu Niny pozostaje nieodkryte.

Emisja 999 odcinka "Na dobre i na złe" w TVP2

Najnowszy, 999. epizod serialu "Na dobre i na złe" zostanie wyemitowany w środę, 30 września 2026 roku, o godzinie 20:50 na antenie TVP2.

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