To naprawdę się dzieje. Pożegnanie Leo Messiego już przygotowane!

Kiedy Leo Messi rozegra pożegnalny mecz w kadrze? To już pewne

Leo Messi poinformował o rozbracie z drużyną narodową ostatniego dnia sierpnia. Ostatni raz na boisku w stroju Argentyny kibice widzieli go 19 lipca, kiedy to w finale północnoamerykańskiego mundialu jego zespół uległ Hiszpanii 0:1 po dogrywce.

Ośmiokrotny laureat Złotej Piłki na swoim profilu na Instagramie pokazał odręcznie zapisane kartki, stworzone zaledwie dwa dni po wspomnianym finale MŚ. Wyznał w nich, że kończy karierę reprezentacyjną po długim zastanowieniu i podkreślił, że choć to bolesna decyzja, czuje, że nadszedł na nią czas. Informacja ta ujrzała światło dzienne z opóźnieniem z powodu kłopotów zdrowotnych, a następnie śmierci ojca piłkarza, Jorge Messiego.

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Leo Messi pożegna się z Argentyną. Ostatni mecz geniusza

Wiadomo już, że legendarny zawodnik po raz ostatni zagra dla swojego kraju 6 października, a przeciwnikiem Argentyńczyków w towarzyskiej potyczce w Buenos Aires będzie Benin. Doniesienia o tym wyjątkowym wydarzeniu skomentował szef piłkarskiej federacji Argentyny (AFA), Claudio Tapia.

„Zaprosiliśmy najlepszego piłkarza świata, ikonę naszej kadry i naszego kapitana, Lionela Andresa Messiego, aby 6 października – tutaj, w Argentynie – mógł otrzymać pożegnanie, na jakie naprawdę zasługuje” - ogłosił.

Zgodnie z kalendarzem FIFA na przełom września i października, reprezentacja Argentyny zaplanowała trzy domowe starcia towarzyskie. Najpierw 30 września zagra z Boliwią w Cordobie, a następnie w stolicy kraju zmierzy się z Burkina Faso (3 października) oraz właśnie z Beninem na obiekcie River Plate (6 października), by uhonorować Messiego.

Kapitan Argentyny zanotował w narodowych barwach imponujące statystyki, rozgrywając 207 spotkań i strzelając 125 goli. Ustępuje pod tym względem jedynie Cristiano Ronaldo (146 bramek w 233 meczach). Z drużyną sięgnął po najważniejsze trofea, w tym mistrzostwo świata w 2022 roku, dwa triumfy w Copa America (2021, 2024) oraz złoto igrzysk olimpijskich (2008), notując również występy w dwóch finałach mundiali, które zakończyły się porażką (2014, 2026).