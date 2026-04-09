Szokująca prawda wyjdzie na jaw w "M jak miłość". Aneta przyłapie Kasię na gigantycznym kłamstwie

Co wydarzy się w 1929. odcinku "M jak miłość"? (wtorek, 28.04.2026, godz. 20.55 w TVP2)

W 1929. epizodzie popularnego serialu tajemnica Kasi wreszcie wyjdzie na światło dzienne, a pierwszą osobą, która się o niej dowie, będzie Aneta. Choć Karska niezwykle ostrożnie strzegła swojego sekretu nawet przed najbliższą przyjaciółką, ostatecznie prawda wyjdzie na jaw. Co najgorsze dla lekarki, sama niechcący się zdradzi. Z naszych informacji wynika, że Kasia pojawi się na mikołajkowym spotkaniu u Chodakowskich. Podczas przygotowań do przyjęcia usłyszy od gospodyni, że Anka zaczęła ją nachodzić i opowiadać dziwne rzeczy na jej temat.

- Wygadywała jakieś dziwne rzeczy, coś o tym, że skrzywdziłeś Jakuba...

W 1929. odsłonie „M jak miłość” Karska nie zignoruje tych doniesień i natychmiast zadzwoni do Sokołowskiej, by wyjaśnić sytuację. Okazja nadarzy się, gdy na moment zostanie sama w mieszkaniu Chodakowskich. Jednak pod koniec jej pełnej emocji rozmowy z Anką, Aneta zdąży już wrócić do domu. Co gorsza, usłyszy kluczowe zdanie dotyczące fałszowania wyników testów DNA na ojcostwo Zosi!

- Żałuję, że poszłam z tym do ciebie i żałuję, że wpadłam na ten kretyński pomysł zamiany wyników testu na ojcostwo!

Aneta pozna mroczny sekret Kasi w nowym odcinku "M jak miłość"

To, co Aneta usłyszy w 1929. odcinku „M jak miłość”, całkowicie ją zszokuje. Nigdy by nie przypuszczała, że jej przyjaciółka byłaby zdolna do tak ogromnego oszustwa. Nie będzie miała jednak czasu na dłuższą reakcję, ponieważ chwilę później w jej domu zjawi się Jakub, a zaraz za nim Mariusz. Chodakowska mogłaby natychmiast wyjawić im prawdę, czego zakłamana Karska zacznie się panicznie bać. Na szczęście dla niej, przyjaciółka wstrzyma się z tą decyzją.

- Moment, kiedy Aneta dowiaduje się o tajemnicy jest końcem świata dla Kasi, ponieważ wie, że Aneta będzie dążyła do tego, żeby prawda ujrzała światło dzienne... Kasia boi się, że Aneta będzie naciskała, żeby Kasia przestała oszukiwać wszystkich wokół i w końcu siebie.

Jednak w 1929. odcinku „M jak miłość” milczenie Anety nie będzie oznaczało, że całkowicie odpuści temat. Będzie wręcz przeciwnie. Postanowi jednak najpierw porozmawiać o tym w cztery oczy z Kasią. Uzna, że sprawa jest zbyt poważna, by Jakub i Mariusz żyli w nieświadomości. Skoro ona poznała prawdę, to w końcu dotrze ona również do Karskiego i Sanockiego.

- Prawda podobno zawsze wychodzi na jaw i to jest tak ogromny kaliber, tak poważna sprawa, że długo tajemnicą nie pozostanie.

Zdesperowana Karska próbuje ratować sytuację w "M jak miłość" (odc. 1929)

W 1929. odcinku „M jak miłość” Aneta zacznie naciskać na Kasię, by ta sama wyznała im całą prawdę. Argumentem będzie to, że szczerość z jej strony zostanie odebrana znacznie lepiej, niż gdyby mężczyźni dowiedzieli się o wszystkim z innego źródła. Problem w tym, że Karska ani myśli przyznawać się do winy. Kosztowało ją to już zbyt wiele – zapłaciła Ance sporą sumę, byle tylko uniknąć skandalu i zniszczenia swojego życia.

Dlatego w 1929. odcinku „M jak miłość” Kasia zacznie błagać Anetę o dyskrecję, by nic nie mówiła Jakubowi ani Mariuszowi. Kiedy nie doczeka się obietnicy milczenia, posunie się nawet do gróźb. Chodakowska jednak nie da się zastraszyć. W końcu to ona trzyma wszystkie karty i nie ma zamiaru dłużej kryć przyjaciółki!

- Tylko błagam, nie mów nikomu... Jeżeli powiesz to...

- To co?

- Jakub na pewno nie podejrzewa, że za dziwnym zachowaniem Kasi, jakimś takim emocjonalnym może stać kłamstwo. Nawet nie spodziewa się takiego ciosu ze strony Kasi...