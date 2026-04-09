Bójka w "M jak miłość". Rzuci się z pięściami na rywala

Nowa postać w "M jak miłość". Tomek i Mateusz znów staną do walki

W najnowszej odsłonie produkcji, zaplanowanej na poniedziałek, 27 kwietnia 2026 roku o godzinie 20.55 w TVP2, konflikt między rywalami przybierze na sile. Na horyzoncie pojawi się nowa postać – Bogna (Sherazade Wolff). Jej obecność u boku Mostowiaka powinna teoretycznie uspokoić Kubickiego, eliminując konkurenta do serca Majki. Sytuacja jednak wymknie się spod kontroli, ponieważ studentka zacznie odczuwać silną zazdrość o nową znajomą Mateusza.

- Gdzieś pojawia się mała zazdrość. Jest to dziwne dla Majki. Jakoś wcześniej to ona była obok Mateusza, a teraz nagle nagle jest Bogna... Majka zdaje sobie sprawę z tego, że trochę jest nie fair i te uczucia zazdrości pewnie nie są zbyt u niej chciane, no ale nic na to na razie nie jest w stanie poradzić. Na pewno uświadamia jej to, w którym kierunku może powinna iść - przyznała Matylda Giegżno w "Kulisach M jak miłość".

Jak zdradzają twórcy, Majka będzie świadkiem intymnego wyznania Bogny skierowanego do Mateusza. Zobaczy również ich bliski kontakt, co wywoła u niej ogromną frustrację. Pomimo narastających uczuć do Mostowiaka, dziewczyna wciąż pozostanie w związku z Tomkiem. Zdecydowała się przy nim trwać ze względu na śmierć jego ojca, chociaż wcześniej planowała odejść, gdy wyszło na jaw, że Kubicki ma wziąć ślub z ciężarną i zapatrzoną w niego Justyną (Marta Malinowska). W 1928. epizodzie "M jak miłość" Majka nadal będzie uwikłana w tę skomplikowaną relację.

Dramatyczne starcie w 1928. odcinku "M jak miłość". Janek rozdzieli żołnierzy

Równocześnie Bogna przystąpi do ofensywy i zacznie wyraźnie skracać dystans z Mateuszem. Reakcje zazdrosnej Majki nie umkną uwadze Tomka. Co więcej, Kubicki będzie musiał radzić sobie z ogromną presją ze strony ojca Justyny (Jan Wojtyński). Mężczyzna nieustannie będzie wymuszał na nim zalegalizowanie związku ze swoją ciężarną córką, obiecując w zamian atrakcyjne korzyści majątkowe.

Narastające napięcie sprawi, że w 1928. odcinku Tomek całkowicie straci panowanie nad sobą i rzuci się z pięściami na Mateusza. Między żołnierzami wywiąże się brutalna bójka. Zaledwie krok od tragedii, do akcji wkroczy Janek, który siłą rozdzieli zwaśnionych i wściekłych mężczyzn. Agresja między rywalami osiągnie taki poziom, że każdy kolejny ruch może doprowadzić do nieodwracalnych konsekwencji.

Wypadek Majki w lesie. Mateusz z "M jak miłość" ruszy na ratunek

Mimo drastycznych wydarzeń w 1928. odcinku "M jak miłość", Mateusz nie zrezygnuje z walki o ukochaną. Sytuacja nabierze zupełnie nowego wymiaru, gdy Majka ulegnie poważnemu wypadkowi podczas akcji poszukiwawczej zaginionego chłopca na terenie lasu. To właśnie Mostowiak bez wahania ruszy jej z pomocą. Poszkodowana studentka po raz kolejny znajdzie oparcie w nim, a nie w swoim obecnym partnerze.

Zbliżające się odcinki przyniosą odpowiedź na kluczowe pytania. Wypadek może stać się punktem zwrotnym, który ostatecznie uświadomi Majce jej prawdziwe uczucia i skłoni do porzucenia Tomka na rzecz Mateusza. Niewiadomą pozostaje również reakcja zdeterminowanej Bogny oraz dalsze losy krwawego konfliktu między Mostowiakiem a Kubickim. Widzowie poznają rozstrzygnięcie tych wątków w najbliższych emisjach serialu.