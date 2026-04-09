Marcin Najman reaguje na decyzję Karola Nawrockiego. Odpowiedź o ślubawaniu i Pudzianie to hit

Bartosz Olszewski likp
2026-04-09 15:56

Karol Nawrocki ponownie znalazł się na ustach opinii publicznej z powodu politycznych kontrowersji. Prezydent nie przyjął ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co spotkało się z ogromną falą niezadowolenia ze strony koalicji rządzącej. Do dyskusji nieoczekiwanie włączył się Marcin Najman. Wypowiedź byłego pięściarza na temat prezydenta bije rekordy popularności. Zawodnik mieszanych sztuk walki po raz kolejny udowodnił, że potrafi zaskoczyć internautów nieszablonowym humorem.

Marcin Najman i Karol Nawrocki

i

Autor: Akpa/SE/ AKPA

Decyzja Karola Nawrockiego w sprawie sędziów. Marcin Najman zabiera głos

Prezydent kraju wywołał prawdziwą burzę, nie pojawiając się na ślubowaniu Trybunału Konstytucyjnego wyłonionych przez parlament. Formalne zaprzysiężenie odbyło się ostatecznie 9 kwietnia, jednak głowa państwa nie zaszczyciła zgromadzonych swoją obecnością. W całe zamieszanie wmieszał się niespodziewanie Marcin Najman, który w dowcipny sposób usprawiedliwił nieobecność Karola Nawrockiego wyczerpującymi ćwiczeniami z Mariuszem Pudzianowskim, przypominając tym samym o swoim dawnym starciu z najsłynniejszym polskim strongmanem.

Ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez Karola Nawrockiego

Stosunki na linii Karol Nawrocki a rządząca większość od dłuższego czasu pozostają bardzo napięte, a najnowszym punktem zapalnym okazała się sprawa sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zamiast standardowej procedury, prezydent postawił na zaskakujący krok i przyjął ślubowanie od zaledwie dwóch osób z sześcioosobowego grona wskazanego przez Sejm. W konsekwencji pozostali czterej sędziowie, wraz z dwiema już zaprzysiężonymi osobami, zorganizowali uroczyste ślubowanie w czwartek 9 kwietnia. Prezydenta nie było... Jak można było przewidzieć, absencja głowy państwa wywołała w sieci ogromne poruszenie i lawinę komentarzy, z których zdecydowanie najbardziej wyróżniał się wpis udostępniony przez Marcina Najmana. Znany z kontrowersji zawodnik postanowił rozładować napięcie i po mistrzowsku nawiązał do głośnego spotkania Karola Nawrockiego z Mariuszem Pudzianowskim, które samo w sobie wywołało wcześniej niemałą aferę w internecie.

Marcin Najman kpi z nieobecności Karola Nawrockiego. Wspomina walkę z Pudzianem

Były pięściarz opublikował w sieci prześmiewczą odezwę skierowaną do wszystkich osób oburzonych postawą głowy państwa w kontekście zaprzysiężenia sędziów. Słynny wojownik z Częstochowy zgrabnie połączył polityczną dyskusję ze wspomnieniem swojej własnej konfrontacji w klatce z Mariuszem Pudzianowskim, która przed laty stanowiła głośny debiut utytułowanego siłacza w formule MMA.

„Przestańcie się czepiać Pana Prezydenta. Jeżeli nie przyjął ślubowania to znaczy, że nie mógł. Miał ciężki trening z Pudzianem. Być może złapał jakąś kontuzję. To przy rywalizacji z Mariuszem często się zdąża. Też kilka dni moja noga dochodziła do siebie po walce z nim. Najgorsze, że chłopaki sobie spokojnie trenują, a jacyś sędziowie im gitarę zawracają i dopytują co robi Pan Prezydent? Łapę, Pan Prezydent robi teraz łapę! Jasne!? Panowie redaktorzy nie słyszeli, co robi Pan Prezydent!? Są chyba w życiu jakieś priorytety, nie?”

Marcin Najman z żoną
Galeria zdjęć 60
Karol Nawrocki
Marcin Najman