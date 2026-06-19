Szantaż i zemsta w "Na Wspólnej"! Jolanta uderzy w Milenę

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-06-19 16:26

W 4236. odcinku serialu "Na Wspólnej" dojdzie do potężnego starcia między bohaterkami. Jolanta (Joanna Gonschorek) będzie próbowała zdobyć pieniądze od Mileny (Katarzyna Kwiatkowska), używając szantażu. Czy chytry plan matki Brygidy (Maja Wolska) się powiedzie, a może to Kluskowa wymierzy sprawiedliwość? Poznaj szczegóły!

Kobieta w brązowym futrze (Jolanta, Joanna Gonschorek) z zatroskaną miną patrzy przed siebie, podczas gdy w tle stoi Milena (Katarzyna Kwiatkowska) w ciemnozielonej kurtce, patrząca w górę. Zza Jolanty wyłania się żółty neon OBIADY. Więcej o losach bohaterek na naszym portalu.
Autor: TVN/Tomasz Urbanek/ Materiały prasowe x-news Szantaż i zemsta w "Na Wspólnej"! Jolanta uderzy w Milenę

Co przyniesie "Na Wspólnej" odcinek 4236?

W 4236. epizodzie Jolanta będzie zmuszona zwrócić paserowi podwójną sumę za biżuterię, którą na jej prośbę wyniosła z domu Klusków Lucyna (Żaneta Łabudzka). Sytuacja stanie się napięta, gdy Remigiusz (Maciej Kobiela) odnajdzie w lokalu Brygidy skradzioną bransoletkę, a Miauczyńska wskaże przyjaciółkę matki jako winną kradzieży. Wtedy policjant, ostrzegając przed surowymi konsekwencjami, nakaże im oddanie cennych przedmiotów.

Rozwiązanie tego problemu okaże się dla Jolanty bardzo kosztowne w 4236. odcinku, ale kobieta szybko wymyśli nowy plan. Dowiedziawszy się dzięki Tobiaszowi (Jacek Grondowy) o obecności Mileny na portalu randkowym, postanowi wykorzystać tę wiedzę do zdobycia potrzebnej gotówki, uciekając się do szantażu.

Jolanta zaszantażuje Milenę w nowym odcinku "Na Wspólnej"

Matka Brygidy przedstawi Kluskowej bezwzględny warunek. W 4236. odcinku Jolanta zagrozi, że jeśli nie dostanie pieniędzy, kompromitujące zdjęcia z aplikacji randkowej trafią prosto do Bożydara (Sławomir Orzechowski). Zdesperowana matka Remigiusza, chcąc za wszelką cenę ukryć prawdę przed mężem, zdecyduje się zapłacić. Będzie liczyła, że to zakończy sprawę, lecz gorzko się rozczaruje!

Mimo otrzymanej kwoty, w 4236. odcinku "Na Wspólnej" Jolanta wyśle Bożydarowi odważne fotografie. Zbulwersowana Milena natychmiast zażąda wyjaśnień od matki Brygidy. Ta będzie próbowała tłumaczyć się błędem, jednak matka Kluska nie da temu wiary i zapowie srogą zemstę.

Na Wspólnej, odcinek 4236: Jolanta zaszantażuje Milenę! Tak załatwi ją matka Kluska - ZDJĘCIA
Galeria zdjęć 16

- Kliknęłam, chciałam to wyrzucić i poszło, no.

Polecany artykuł:

Na Wspólnej, odcinek 4239: Dramat Zakościelnych po zawale Andrzeja! Nie pogodzą…

- Ty nie wiesz, z kim zadarłaś. Zniszczę cię, przysięgam!

Kluskowa zaplanuje odwet w 4237. odcinku "Na Wspólnej"

W 4237. odcinku, w wyniku ujawnienia zdjęć i internetowych flirtów, przyszłość związku Klusków stanie pod dużym znakiem zapytania. Bożydar nie będzie potrafił wybaczyć żonie takiego zachowania, co doprowadzi go do najczarniejszych myśli.

Milena nie pozostawi jednak w 4237. odcinku działań Miauczyńskiej bez odpowiedzi. Zgodnie z wcześniejszymi groźbami, Kluskowa zjawi się na spotkaniu Jolanty z Tobiaszem, aby pokazać mu prawdziwe oblicze matki Brygidy. Czy te rewelacje odstraszą mężczyznę i skłonią go do zakończenia relacji? Odpowiedzi przyniosą kolejne epizody serialu!

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD