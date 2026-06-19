Szantaż i zemsta w "Na Wspólnej"! Jolanta uderzy w Milenę

Co przyniesie "Na Wspólnej" odcinek 4236?

W 4236. epizodzie Jolanta będzie zmuszona zwrócić paserowi podwójną sumę za biżuterię, którą na jej prośbę wyniosła z domu Klusków Lucyna (Żaneta Łabudzka). Sytuacja stanie się napięta, gdy Remigiusz (Maciej Kobiela) odnajdzie w lokalu Brygidy skradzioną bransoletkę, a Miauczyńska wskaże przyjaciółkę matki jako winną kradzieży. Wtedy policjant, ostrzegając przed surowymi konsekwencjami, nakaże im oddanie cennych przedmiotów.

Rozwiązanie tego problemu okaże się dla Jolanty bardzo kosztowne w 4236. odcinku, ale kobieta szybko wymyśli nowy plan. Dowiedziawszy się dzięki Tobiaszowi (Jacek Grondowy) o obecności Mileny na portalu randkowym, postanowi wykorzystać tę wiedzę do zdobycia potrzebnej gotówki, uciekając się do szantażu.

Jolanta zaszantażuje Milenę w nowym odcinku "Na Wspólnej"

Matka Brygidy przedstawi Kluskowej bezwzględny warunek. W 4236. odcinku Jolanta zagrozi, że jeśli nie dostanie pieniędzy, kompromitujące zdjęcia z aplikacji randkowej trafią prosto do Bożydara (Sławomir Orzechowski). Zdesperowana matka Remigiusza, chcąc za wszelką cenę ukryć prawdę przed mężem, zdecyduje się zapłacić. Będzie liczyła, że to zakończy sprawę, lecz gorzko się rozczaruje!

Mimo otrzymanej kwoty, w 4236. odcinku "Na Wspólnej" Jolanta wyśle Bożydarowi odważne fotografie. Zbulwersowana Milena natychmiast zażąda wyjaśnień od matki Brygidy. Ta będzie próbowała tłumaczyć się błędem, jednak matka Kluska nie da temu wiary i zapowie srogą zemstę.

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- Kliknęłam, chciałam to wyrzucić i poszło, no.

- Ty nie wiesz, z kim zadarłaś. Zniszczę cię, przysięgam!

Kluskowa zaplanuje odwet w 4237. odcinku "Na Wspólnej"

W 4237. odcinku, w wyniku ujawnienia zdjęć i internetowych flirtów, przyszłość związku Klusków stanie pod dużym znakiem zapytania. Bożydar nie będzie potrafił wybaczyć żonie takiego zachowania, co doprowadzi go do najczarniejszych myśli.

Milena nie pozostawi jednak w 4237. odcinku działań Miauczyńskiej bez odpowiedzi. Zgodnie z wcześniejszymi groźbami, Kluskowa zjawi się na spotkaniu Jolanty z Tobiaszem, aby pokazać mu prawdziwe oblicze matki Brygidy. Czy te rewelacje odstraszą mężczyznę i skłonią go do zakończenia relacji? Odpowiedzi przyniosą kolejne epizody serialu!