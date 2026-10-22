Syn zaginął bez śladu. Ojciec zbudował łódź i na własną rękę przeszukuje dno Wisły

Dramatyczna walka ojca i powrót do chaosu. Poruszające historie na festiwalu Camerimage

Poznaliśmy filmy, które powalczą o nagrody w Konkursie Długometrażowych Filmów Dokumentalnych podczas 34. edycji festiwalu ToruńCAMERIMAGE. Wśród nich znalazły się produkcje opowiadające historie, od których trudno się oderwać. Jedną z nich jest "Bez końca" w reżyserii Michała Marczaka, który śledzi losy ojca po zaginięciu syna.

Krzysiek wyszedł z domu i ostatni raz był widziany na moście nad Wisłą, gdzie uchwyciła go kamera. Od tamtej pory jego ojciec Daniel żyje w zawieszeniu między nadzieją a rozpaczą. Nie mogąc bezczynnie czekać, mężczyzna buduje łódź wyposażoną w kamery i drony, by na własną rękę przeszukać dno rzeki. Te samotne godziny stają się dla niego czasem rozliczenia z całym dotychczasowym życiem.

Równie wstrząsającą opowieść przedstawia film "Magilligan" w reżyserii Rossa McCleana. Jego bohater, Ryan, jako nastolatek został skazany za brutalne przestępstwo. Sens życia odnalazł w więziennej farmie, pracując przy owcach. Gdy wychodzi na wolność, uporządkowany świat za kratami zderza się z chaosem rzeczywistości, a przeszłość znów daje o sobie znać.

Kobiety w obronie domu i niedźwiedzie na ludzkim szlaku

Wiele konkursowych filmów skupia się na relacji człowieka z naturą, która bywa źródłem zarówno ukojenia, jak i dramatycznych konfliktów. W dokumencie "Córki góry" poznajemy Garę i jej nastoletnią córkę Nadę, które żyją zgodnie z pasterską tradycją w górach Czarnogóry. Ich spokój zostaje zburzony, gdy rząd ogłasza plany utworzenia w tym miejscu poligonu wojskowego. Gara staje na czele lokalnego ruchu oporu, a jej córka musi zmierzyć się z poczuciem straty.

Z kolei "Kłopotliwy niedźwiedź" zabiera widzów do kanadyjskiej Manitoby, gdzie szlaki migracyjne niedźwiedzi polarnych krzyżują się ze światem zdominowanym przez turystów i myśliwych. Niegdyś darzony respektem drapieżnik dziś jest postrzegany jako intruz. Film stawia pytanie, do kogo tak naprawdę należy ta przestrzeń i kwestionuje nasze wyobrażenia o dzikiej przyrodzie.

Wątki ekologiczne i niezwykłą więź człowieka z naturą porusza również film "Tam, gdzie wracają bociany". Rolnik Nikola, zmagający się z nowymi przepisami, traci możliwość sprzedaży plonów i ziemi. Gdy jego rodzina wyjeżdża za granicę, on podejmuje pracę na wysypisku śmieci. Tam znajduje rannego bociana, którym zaczyna się opiekować, co staje się początkiem poruszającej relacji.

Dekada z życia chłopca i psychodeliczna podróż bez CGI

Niektóre z prezentowanych dokumentów to efekt wieloletniej pracy twórców. Przykładem jest francuski film "Gabin", który śledzi losy tytułowego bohatera od ósmego do osiemnastego roku życia. Chłopak, który ma w przyszłości przejąć rodzinny sklep mięsny, marzy o zupełnie innym życiu. Czuje się rozdarty między lojalnością a pragnieniem, by założyć hodowlę psów i uratować gospodarstwo matki.

W konkursie nie zabraknie też filmów, które są prawdziwą ucztą dla zmysłów. "Phenomena" to psychodeliczna podróż w głąb wszechświata, zarejestrowana wyłącznie za pomocą kamery, bez użycia jakichkolwiek efektów wizualnych. Hipnotyzujący klimat buduje muzyka legendarnego Nilsa Frahma oraz kompozycje Rival Consoles.

Z kolei szwajcarski "Heat" to filmowe studium upału jako doświadczenia na granicy ludzkiej wytrzymałości. Koncentrując się na klimacie Zatoki Perskiej, jednego z najgorętszych regionów świata, reżyserka tworzy panoramę ludzkich strategii przetrwania w warunkach, które wkrótce mogą stać się codziennością dla nas wszystkich.

Celem konkursu jest docenienie filmu dokumentalnego jako twórczej interpretacji rzeczywistości. Jury, kładąc nacisk na wizualną i estetyczną stronę dzieł, przyzna nagrody autorom najlepszych zdjęć.