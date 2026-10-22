Mecze polskich drużyn w otwartej telewizji. Gdzie obejrzeć Lecha i Jagiellonię?

Lech Poznań i Jagiellonia Białystok: Ważne mecze Ligi Europy

Po emocjonujących spotkaniach w Lidze Mistrzów, nadszedł czas na rozgrywki Ligi Europy z udziałem polskich zespołów: Lecha Poznań oraz Jagiellonii Białystok. W nadchodzącej, trzeciej kolejce "Kolejorz" stanie do walki z angielskim Sunderlandem, podczas gdy "Jaga" zmierzy się z belgijskim Anderlechtem Bruksela. Obydwie drużyny rozegrają swoje mecze na własnych stadionach. Obecnie w trudniejszym położeniu znajduje się Lech, który po dwóch dotkliwych przegranych (0:4 z Crystal Palace na wyjeździe i 0:4 z Bayerem Leverkusen u siebie) plasuje się na samym dole tabeli. Jagiellonia Białystok ma z kolei na koncie trzy punkty. Po wyjazdowej przegranej z Olympiakosem Pireus (1:2), gdzie mimo prowadzenia niemal do końca pierwszej połowy Grecy zdołali odwrócić losy meczu, drużyna z Podlasia pokonała w drugiej kolejce ormiański Ararat 3:1. To zwycięstwo pozwoliło im wejść na 17. miejsce w klasyfikacji. Czwartkowe zmagania zapowiadają się niezwykle interesująco, a fani mają powody do zadowolenia, gdyż oba mecze będą transmitowane w otwartej telewizji. Co więcej, ich godziny rozpoczęcia się różnią, więc kibice bez problemu obejrzą zarówno starcie Lech - Sunderland, jak i Jagiellonia - Anderlecht.

Michal Gasparik zastąpi Jana Urbana na stanowisku selekcjonera? Trener komentuje

QUIZ. Imiona piłkarzy reprezentacji Polski. Lewandowski, Kiwior, Bułka, Bednarek i inni. Dopasuj imię do gracza Pytanie 1 z 20 Zieliński ma na imię: Piotr Paweł Patryk Następne pytanie

Gdzie obejrzeć w TV Lech Poznań - Sunderland i Jagiellonia Białystok - Anderlecht Bruksela?

Starcie Lecha Poznań z Sunderlandem wystartuje o godzinie 18.45. Kibice będą mogli śledzić ten mecz na żywo w ogólnodostępnym kanale TV 6, a także w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Premium 1 oraz w internecie poprzez Polsat Box Go. Studio przedmeczowe ruszy o 17.00 (Polsat Sport Premium 1 i Polsat Box Go). Z kolei rywalizacja Jagiellonii z Anderlechtem rozpocznie się bezpośrednio po zakończeniu meczu Poznaniaków, o godz. 21. Transmisja z tego spotkania zagości na darmowej antenie Super Polsatu, a także w stacjach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz w sieci na platformie Polsat Box Go.

Dawid Szwarga wraca do Rakowa Częstochowa. Zaskakująca decyzja władz klubu

Śląsk Wrocław - Lech Poznań: Zdjęcia kibiców i zawodników z meczu 10. kolejki sezonu 2026/27 PKO BP Ekstraklasy

99