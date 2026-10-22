M jak miłość, odcinek 1951: Andrzej wpadnie w panikę przez płaczące dziecko. Magda ujawni radosną nowinę

Paweł Zduński wręczy Andrzejowi dziecko w 1951 odcinku „M jak miłość”. Reakcja chłopca zaskoczy prawnika

Akcja 1951 odcinka „M jak miłość” przeniesie się do siedliska Budzyńskich, dokąd Paweł przywiezie Magdę. Zduńskiemu towarzyszyć będzie mały Antoś, a obecność chłopca szybko doprowadzi do komicznej sceny. Zduński zauważy relaksującego się z filiżanką kawy na świeżym powietrzu prawnika i bez wahania przekaże mu niemowlaka. Dla Budzyńskiego kontakt z tak małym dzieckiem okaże się potężnym wyzwaniem, ponieważ brakuje mu elementarnych umiejętności opiekuńczych. Dodatkowo syn Zduńskiego wcale nie ułatwi zadania i szybko pokaże swoje niezadowolenie.

Wystarczy ledwie ułamek sekundy w ramionach Andrzeja, aby maluch wybuchnął głośnym i niezwykle przeraźliwym płaczem. Mąż Magdy kompletnie zdezorientuje się w tej sytuacji i nie znajdzie sposobu na uspokojenie chłopca. Zaskoczony prawnik otwarcie przyzna przed znajomym, że brakuje mu odpowiedniego podejścia do dzieci. Taka reakcja dobitnie unaoczni, jak bardzo Budzyński nie nadaje się w tej chwili do roli ojca i jak mocno obawia się podobnych wyzwań.

Magda Budzyńska powtarza testy ciążowe. Bohaterka „M jak miłość” nie dowierza własnemu szczęściu

W tym samym czasie Magda wciąż nie będzie potrafiła przetworzyć informacji o swoim nadchodzącym macierzyństwie. W poprzednim, 1950 odcinku „M jak miłość”, bohaterka zrobiła test z czystej ciekawości i ku swojemu zdumieniu zobaczyła dwie kreski. Taki obrót spraw wywołał u niej kolosalny szok, ponieważ przez wiele lat żyła w przekonaniu o niemożności posiadania potomstwa. Kobieta w przeszłości przeszła skomplikowany zabieg przeszczepu serca, a specjaliści wielokrotnie odradzali jej zachodzenie w ciążę z uwagi na ogromne ryzyko dla zdrowia. Co więcej, ostatnie diagnozy medyczne wskazywały na początki menopauzy, co czyni pozytywny wynik prawdziwym medycznym cudem.

Zamiast natychmiast podzielić się rewelacjami z mężem w 1951 odcinku „M jak miłość”, bohaterka postanowi upewnić się co do swojego stanu. Kobieta zacznie seryjnie wykonywać kolejne testy ciążowe, zakładając na początku wadliwość lub przeterminowanie pierwszego z nich. Każda następna próba wskaże jednak identyczny, pozytywny wynik. Wszystkie znaki na niebie i ziemi potwierdzą, że największe marzenie Magdy o urodzeniu biologicznego dziecka właśnie się urealnia. Przyszła matka postanowi jednak dać sobie chwilę na przetrawienie tych emocji, zanim wybierze idealny moment na szczerą rozmowę z Andrzejem.

Andrzej Budzyński dowiaduje się o dziecku. Wyjątkowe wyznanie w 1951 odcinku „M jak miłość”

Przełom nastąpi dopiero w godzinach wieczornych, kiedy Zduński z synkiem zdążą już wyjechać z posiadłości. Budzyński podczas porządków natknie się na dziecięce zabawki porzucone na jednym z ogrodowych krzeseł. Prawnik natychmiast stwierdzi, że przy najbliższym spotkaniu muszą koniecznie oddać te rzeczy Pawłowi. Mężczyzna nawet przez chwilę nie domyśli się, że to proste zdanie posłuży jego żonie jako doskonały pretekst do ujawnienia pilnie strzeżonej przez cały dzień tajemnicy.

Żona błyskawicznie zareaguje na słowa prawnika i rzuci drobną sugestię o zachowaniu znalezionych przedmiotów. Magda oświadczy mężowi, że pluszaki i gadżety Antosia wkrótce przydadzą się w ich własnym domu. W 1951 odcinku „M jak miłość” zdezorientowany Andrzej przez dłuższą chwilę nie poskłada tych faktów w spójną całość. Dopiero bezpośrednie i jednoznaczne wyznanie Magdy o ciąży uświadomi mu, że już niedługo sam zostanie pełnoprawnym ojcem.

Data emisji 1951 odcinka „M jak miłość” na antenie TVP2

Najnowszy, 1951 odcinek serialu „M jak miłość” stacja telewizyjna TVP2 wyemituje w poniedziałek, 26 października 2026 roku, o godzinie 20.50.