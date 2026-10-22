Quiz dla fanów telewizji. Połącz bohatera z polskim serialem!

Seriale od lat podbijają telewizje w Polsce

Polskie stacje telewizyjne od lat budują swoje ramówki w oparciu o popularne seriale, które przyciągają przed ekrany miliony widzów. Każdy z głównych nadawców wypracował własny, rozpoznawalny styl i ma w ofercie tytanów oglądalności.

TVP od dekad stawia na długowieczne opery mydlane oraz seriale obyczajowe i kryminalne. To na publicznych kanałach oglądamy kultowe "M jak miłość", wieloletni "Klan" czy medyczne "Na dobre i na złe". Dużą popularnością cieszą się też produkcje cotygodniowe z wątkiem detektywistycznym, jak "Ojciec Mateusz", oraz hity komediowe, z których największą legendą stało się "Ranczo".

TVN wyrosło na lidera w kategorii nowoczesnych seriali codziennych oraz jakościowych produkcji obyczajowych. Najważniejszą pozycją stacji od ponad dwóch dekad pozostaje "Na Wspólnej". Obok tego stacja proponuje widzom również nowsze produkcje jak "Szpital św. Anny".

Polsat stawia przede wszystkim na rozrywkę i wyraziste formaty. W historii stacji zapisały się przełomowe komedie, jak "Świat według Kiepskich" czy "Miodowe lata". Dziś ofertę napędzają wieloletnia "Pierwsza miłość" czy "Gliniarze".

Własną niszę tworzą też mniejsze stacje. Na Polo TV czy TV Puls królowały formaty paradokumentalne oraz lżejsze seriale obyczajowo-komediowe (np. "Lombard. Życie pod zastaw").

Na Wspólnej. Nowa czołówka od września! Będą zmiany w obsadzie

Quiz dla fanów seriali

Dobrze znasz polskie seriale? Nie tylko te nowe, ale również te starsze! Czy wiesz, gdzie zobaczysz Włodka Ziębę? Albo kto grał w Pierwszej Miłości? Przygotowaliśmy dla was 13 pytań. Do danej postaci musicie dopasować serial, w którym występuje. W ramach podpowiedzi dołączyliśmy również fotografie bohaterów.

Dacie radę zdobyć 10 punktów? Czy może uda wam się zrobić pakiet mistrzowski i ustrzelić 13? Powodzenia!