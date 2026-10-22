W poprzednim odcinku Dżesika wciąż była obrażona na Dymkę po krytyce jej wyliczeń. Mąż tłumaczył, że chciał uchronić ją przed rozczarowaniem, i ponownie podsunął pomysł otwarcia wypożyczalni kostiumów dla dzieci. Dżesika najpierw protestowała, ale z czasem przekonała się do tego planu i opowiedziała o nim Czesi. Brajan z kolei wpadł na następny pomysł na biznes. Monika czekała na przyjazd syna do Warszawy na spotkanie w wydawnictwie, lecz wkrótce dowiedziała się, że Kaja zaczęła rodzić. Tola odwiedziła Wigę i zapytała, czy mogłaby ponownie pracować jako pomoc dentystyczna, jednak nie było wolnego etatu. Pawełek natomiast wypytywał ojca o podwyżkę.

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„Klan” odcinek 4766 - streszczenie

Monika uzna, że musi jechać do Częstochowy, by wesprzeć Kaję i Daniela. Nie zdoła pogodzić się z myślą, że zostanie babcią tylko jednego wnuczka. Jerzy spróbuje przekonać Czopa, żeby wycofał wymówienie. Wraz z Antkiem pojedzie na budowę, ale jego obecność tylko pogorszy negocjacje. Przy grobie Lubiczów spotkają się Maciek, Grażyna i Martyna oraz Paweł z Wigą. Kiedy będą wychodzić z cmentarza, zobaczą Annę, która przyjedzie z Iwonką. Przyjaciele zaproszą je na obiad. Paweł odbierze telefon od Moniki i dowie się o nieszczęśliwym zdarzeniu.

„Klan” odcinek 4766 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4766. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany 30 października 2026 roku w TVP1. Początek emisji zaplanowano na godzinę 18:05. W tym odcinku Monika będzie chciała pojechać do Częstochowy, a Jerzy spróbuje wpłynąć na decyzję Czopa. Tego samego dnia Paweł usłyszy od Moniki niepokojącą wiadomość.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów i ludziach z nią związanych. Bohaterowie mierzą się z codziennymi sprawami, rodzinnymi rozmowami, związkami, rozstaniami, chorobami i problemami w pracy. Ważną rolę odgrywają też pozornie drobne decyzje, które z czasem wpływają na relacje między bliskimi. Obok Lubiczów w historii pojawiają się ich partnerzy, dzieci, sąsiedzi i przyjaciele. W obsadzie są m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Piotr Swend jako Maciek Lubicz

Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki

Amelia Malesa jako Zosia Lubicz