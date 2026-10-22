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W poprzednim odcinku Dżesika wciąż była obrażona na Dymkę po krytyce jej wyliczeń. Mąż tłumaczył, że chciał uchronić ją przed rozczarowaniem, i ponownie podsunął pomysł otwarcia wypożyczalni kostiumów dla dzieci. Dżesika najpierw protestowała, ale z czasem przekonała się do tego planu i opowiedziała o nim Czesi. Brajan z kolei wpadł na następny pomysł na biznes. Monika czekała na przyjazd syna do Warszawy na spotkanie w wydawnictwie, lecz wkrótce dowiedziała się, że Kaja zaczęła rodzić. Tola odwiedziła Wigę i zapytała, czy mogłaby ponownie pracować jako pomoc dentystyczna, jednak nie było wolnego etatu. Pawełek natomiast wypytywał ojca o podwyżkę.
„Klan” odcinek 4766 - streszczenie
Monika uzna, że musi jechać do Częstochowy, by wesprzeć Kaję i Daniela. Nie zdoła pogodzić się z myślą, że zostanie babcią tylko jednego wnuczka. Jerzy spróbuje przekonać Czopa, żeby wycofał wymówienie. Wraz z Antkiem pojedzie na budowę, ale jego obecność tylko pogorszy negocjacje. Przy grobie Lubiczów spotkają się Maciek, Grażyna i Martyna oraz Paweł z Wigą. Kiedy będą wychodzić z cmentarza, zobaczą Annę, która przyjedzie z Iwonką. Przyjaciele zaproszą je na obiad. Paweł odbierze telefon od Moniki i dowie się o nieszczęśliwym zdarzeniu.
„Klan” odcinek 4766 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4766. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany 30 października 2026 roku w TVP1. Początek emisji zaplanowano na godzinę 18:05. W tym odcinku Monika będzie chciała pojechać do Częstochowy, a Jerzy spróbuje wpłynąć na decyzję Czopa. Tego samego dnia Paweł usłyszy od Moniki niepokojącą wiadomość.
„Klan” - opis serialu i obsada
„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów i ludziach z nią związanych. Bohaterowie mierzą się z codziennymi sprawami, rodzinnymi rozmowami, związkami, rozstaniami, chorobami i problemami w pracy. Ważną rolę odgrywają też pozornie drobne decyzje, które z czasem wpływają na relacje między bliskimi. Obok Lubiczów w historii pojawiają się ich partnerzy, dzieci, sąsiedzi i przyjaciele. W obsadzie są m.in.:
- Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz
- Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki
- Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot
- Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz
- Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz
- Jan Piechociński jako Feliks Nowak
- Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz
- Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło
- Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka
- Piotr Swend jako Maciek Lubicz
- Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki
- Amelia Malesa jako Zosia Lubicz