Wlej do pralki i nastaw pranie. Pozbędziesz się żółtych plam

Usuwanie uciążliwych plam potu z białych ubrań często bywa bardzo skomplikowane ze względu na złożone procesy chemiczne i nieskuteczność popularnych środków czyszczących. Możesz jednak wykorzystać do prania sprawdzone, domowe patenty z wykorzystaniem takich produktów jak: ocet, sok z cytryny i soda oczyszczona. Dodanie np. 4 łyżek cytryny i nastawienie odpowiedniego cyklu prania, sprawi, że wywabisz uporczywe zabrudzenia z ubrań.

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Użyj 4 łyżek soku z cytryny i wywab żółte plamy

Pocenie się to bardzo powszechne zjawisko i naturalny system termoregulacji w naszym organizmie. Skład potu opiera się głównie na wodzie, tłuszczach, moczniku, a także licznych minerałach i soli. Ze względu na swój żółtawy kolor, tworzy on na białych ubraniach mało estetyczne plamy. Te, na skutek wchodzenia w reakcję z tkaninami, dezodorantami czy samą wodą, potrafią być bardzo trudne do wywabienia. Często chemiczne detergenty nie potrafią sprostać takiemu wyzwaniu. Idealnym pomysłem będzie zatem zastosowanie starego patentu z octem. Dzięki swojej kwasowej formule usunie on związki mineralne i pozbędzie się brzydkich zapachów z bawełny czy ubrań syntetycznych. Dolej po prostu pół szklanki octu do bębna podczas prania ubrań.

Kolejnym skutecznym sposobem na tego rodzaju plamy jest wykorzystanie soku z cytryny, który okaże się znacznie bezpieczniejszą opcją dla delikatniejszych materiałów. Zadziała on podobnie do octu, nie podrażniając i nie uszkadzając tkanin. Odmierz 4 łyżki z wyciśniętej cytryny i dodaj do pralki. Najlepiej, aby cykl prania nie był krótszy niż godzinę. Uzyskasz w ten sposób bielsze ubrania, pozbawione plam z potu.

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Sprawdź ten sposób na czysty kołnierzyk w koszuli

Ślady z potu, które widoczne są na kołnierzykach w koszulach lub T-shirtach to spore wyzwanie dla każdego. Reagują one dodatkowo z nakładanymi kosmetykami – w tym z kremem SPF. Pozbycie się takich zanieczyszczeń bywa dość uciążliwe. Najlepiej postawić na sodę oczyszczoną, ponieważ działa wybielająco, a dodatkowo skutecznie usuwa plamy. Połącz ten produkt z wodą w dokładnie takich samych proporcjach, a otrzymaną w ten sposób mieszankę nałóż na zabrudzenia. Po odczekaniu 30 minut, wrzuć bluzkę do pralki. Sody nie trzeba w żaden sposób spłukiwać, a ten sprawdzony trick poradzi sobie z plamami z potu na twoich ubraniach.