Japoński trik na brudne palniki zrewolucjonizuje twoje porządki

- Zaniedbane elementy urządzeń gazowych generują większe koszty eksploatacji i stanowią spory problem podczas standardowego sprzątania.
- Azjatycki trik bazujący na okluzji skutecznie radzi sobie z nagromadzonym brudem, rozpuszczając oporne osady.
- Wystarczy kwadrans, podstawowy tłuszcz roślinny oraz papierowe ręczniki, by przywrócić sprzętom idealną czystość bez użycia siły!
Japońska metoda na czyszczenie kuchenki gazowej. Osady znikają bezpowrotnie
Przygotowywanie posiłków niemal zawsze wiąże się z powstawaniem plam i zabrudzeń. Tradycyjne urządzenia na gaz wciąż królują w naszym kraju. Z najnowszych statystyk Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że aż 86 procent polskich domów korzysta z tego typu rozwiązań. W tej grupie blisko 30 procent posiada wyłącznie sprzęt gazowy, a niespełna 60 procent użytkuje modele mieszane, gazowo-elektryczne. Równolegle toczy się debata o bezpieczeństwie tych sprzętów. Eksperci ostrzegają, że w trakcie ich działania mogą uwalniać się niebezpieczne związki, w tym tlenek węgla, formaldehyd oraz dwutlenek azotu. Aby minimalizować to ryzyko, niezbędna jest odpowiednia cyrkulacja powietrza oraz systematyczne dbanie o stan techniczny instalacji.
Dbanie o stan urządzenia to nie tylko wzywanie fachowca w razie usterki. Niezwykle istotna jest codzienna pielęgnacja. Żeliwne komponenty błyskawicznie pokrywają się resztkami jedzenia, tłuszczem i spalenizną. Zalegający na palnikach brud zatyka dysze, co bezpośrednio przekłada się na wyższe zużycie paliwa i wydłużony czas obróbki termicznej. Czyste otwory gwarantują optymalne spalanie gazu, co z kolei znacząco ogranicza ryzyko wydzielania do otoczenia toksycznych substancji wymienionych przez badaczy.
Każda osoba próbująca usunąć lepkie i zwęglone osady z żeliwnych detali doskonale zdaje sobie sprawę z trudności tego zadania, które zazwyczaj wymusza intensywne szorowanie. W sieci furorę robi japoński patent na czyszczenie tych elementów. Wykorzystuje on zjawisko okluzji do stopniowego eliminowania uciążliwych plam. Wystarczy nałożyć na starą gąbkę odrobinę najtańszego oleju jadalnego i wetrzeć go w zabrudzenia. Kolejnym krokiem jest przykrycie elementów papierowymi ręcznikami uprzednio zwilżonymi w ciepłej wodzie. Tak przygotowany kompres zostawiamy na 15 minut, a po upływie tego czasu wystarczy spłukać wszystko pod bieżącą wodą. Tłuszcz doskonale radzi sobie z podobnymi sobie substancjami. Zarówno olej, jak i oporne osady to związki niepolarne. Działając jako rozpuszczalnik, olej przenika w głąb brudu, zmiękczając go i pozwalając na łatwe usunięcie bez grama wysiłku. Dzięki temu opartemu na naukowych podstawach trikowi, palniki będą wyglądały jak nowe.