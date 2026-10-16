Koszmar na ślubie i ucieczka od przemocy. Te historie z całego świata poruszą Polskę na festiwalu ToruńCAMERIMAGE

Młode talenty na festiwalu ToruńCAMERIMAGE. Te historie poruszą widzów

Festiwal ToruńCAMERIMAGE jest miejscem, w którym nagradza nowatorskich twórców. To przestrzeń, w której szansę na zaistnienie dostają także młodzi, obiecujący artyści. Wszystko za sprawą zainicjowanego w 2010 roku Konkursu Debiutów Operatorskich, który wyławia filmowe perełki z całego świata i przedstawia je szerszej publiczności. Celem konkursu jest odkrywanie filmów o dużej wartości artystycznej, które bez festiwalowego wsparcia mogłyby mieć problem z dotarciem do widzów. Pod uwagę brane są pierwsze i drugie filmy w dorobku twórców, co gwarantuje powiew świeżości i odważne spojrzenie na kino. W tym roku o nagrody powalczą produkcje z tak odległych zakątków jak Bangladesz, Chiny czy Kanada.

Kobiety w obliczu dramatycznych wyborów

Wiele z tegorocznych propozycji konkursowych skupia się na poruszających historiach kobiet walczących o siebie i swoją przyszłość. W rumuńskim filmie „3 Days in September” ślub Bianki zamienia się w koszmar, gdy na ceremonii pojawia się kochanka jej narzeczonego. Upokorzona kobieta rzuca się w chaotyczną ucieczkę, która staje się dla niej początkiem nowego życia. Z kolei „Effi o Blaenau” to opowieść o młodej kobiecie z walijskiego miasteczka, w którym nie ma pracy ani perspektyw. Przypadkowe spotkanie pozwala jej na chwilę poczuć smak innego świata, jednak brutalna rzeczywistość szybko sprowadza ją na ziemię. W główną bohaterkę brawurowo wcieliła się Leisa Gwenllian. Niezwykle mocno zapowiada się także „The Blind Girl and an Elephant”. Akcja filmu z Bangladeszu toczy się w wiosce ogarniętej pandemią, gdzie trzy młode dziewczyny marzą o ucieczce od przemocy i przymusowych małżeństw. Jedna z nich, niewidoma Momi, wyrusza w duchową podróż, a jej przewodnikiem staje się tajemniczy słoń – symbol nadziei na odzyskanie wolności. Trudny wybór czeka też bohaterki meksykańsko-hiszpańsko-francuskiego „Sad Girlz”. Dwie przyjaciółki i najlepsze pływaczki w drużynie będą musiały zdecydować, czy po dramatycznym incydencie na imprezie zachować milczenie, czy narazić wszystko, by zabrać głos.

Od podróży w czasie po szpiegów w Szanghaju

W konkursie nie zabraknie też kina gatunkowego. Amerykański thriller „Relive” przedstawia historię matki, której syn zostaje wymazany z rzeczywistości przez anomalię czasową. Aby go ocalić, kobieta musi cofnąć się w czasie o dwadzieścia lat i zamordować wynalazcę podróży w czasie. Z kolei chiński „Hideaway: The Dossiers” przenosi widzów do okupowanego Szanghaju w 1942 roku. W ciasnych wnętrzach starego domu tajni agenci muszą ochronić tajne dokumenty, walcząc o przetrwanie w świecie, gdzie nie wiadomo, kto jest przyjacielem, a kto wrogiem. Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami kanadyjski „Manhunt” opowiada o dwóch młodych mężczyznach, którzy wyruszają w podróż, by uciec od beznadziei. Ich wyprawa szybko przeradza się w pełną przemocy grę, w której zaciera się granica między cyfrową iluzją a rzeczywistością. Z kolei na Cyprze, w roku 1882, rozgrywa się akcja horroru „Motherwitch”. Odrzucona przez społeczność malarka próbuje przywrócić do życia zmarłe dzieci, ale nieświadomie budzi demony z lokalnego folkloru.

Poszukiwanie siebie i pierwsze miłości

W programie konkursu znalazły się również subtelne opowieści o dojrzewaniu i poszukiwaniu własnej tożsamości. „A Girl Unknown” to poruszająca historia młodej Chinki, która między szóstym a osiemnastym rokiem życia wychowywała się w trzech różnych rodzinach, za każdym razem otrzymując nowe imię. Film śledzi jej walkę o odnalezienie własnego miejsca na świecie. Z kolei „I’ll Be Gone in June” przenosi nas do 2001 roku. Szesnastoletnia Niemka przyjeżdża na wymianę uczniowską do sennego miasteczka w Nowym Meksyku i w cieniu zamachów z 11 września przeżywa wewnętrzną przemianę. Wzruszającą opowieść o solidarności i odnajdywaniu siły zaprezentuje „The Lion at My Back”. Drogi nastoletniej uchodźczyni z Senegalu i wychodzącej z nałogu Cypryjki krzyżują się, a ich relacja z czasem przeradza się w więź przypominającą tę między matką a córką. Natomiast portugalski film „Red Rocks” z czułością przygląda się światu dzieci, które na tle malowniczych klifów Riwiery Francuskiej odkrywają przyjaźń, rywalizację i pierwsze zauroczenia. Konkurs Debiutów Operatorskich organizowany jest pod patronatem Stowarzyszenia Filmowców Polskich.