"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny": streszczenie odcinka 1038

Śledztwo wrocławskich policjantów nabrało tempa, a ostatnie wydarzenia w serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" przyniosły przełomowe rozstrzygnięcia. Kalicka i Kłos ostatecznie zawęzili krąg podejrzanych w sprawie Dobrego Doktora do dziennikarza Nalazka, którego zdecydowali się objąć stałą obserwacją. Równocześnie funkcjonariusze musieli zapewnić bezpieczeństwo rodzinie Hanżów, ponieważ istniało duże ryzyko, że jeden z jej członków mógł stać się kolejnym celem mordercy. Gdy reporter próbował zbliżyć się do młodego Hanży pod pozorem naprawy usterki jako elektryk, chłopak błyskawicznie go zdemaskował i zaatakował kijem. Na szczęście szybka reakcja policji zapobiegła tragedii, a przy okazji pozwoliła na ujawnienie sprytnie zaplanowanej zasadzki. Pora zatem sprawdzić, z jakimi nowymi sprawami przyjdzie się teraz zmierzyć wrocławskiemu wydziałowi.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1038 - streszczenie

Rosa i Walczak wchodzą w posiadanie anonimowego kadru z monitoringu, na którym widać Głowackiego oraz faktycznego sprawcę zbrodni, Muchę. Policjanci podejmują próbę oczyszczenia Piotra z zarzutów, jednak prokurator Marc twierdzi, że dostarczony dowód nie jest wystarczający do podjęcia natychmiastowych kroków prawnych. Śledczy muszą teraz jak najszybciej ustalić tożsamość nadawcy zdjęcia oraz zdobyć pełne nagranie, zanim czas na ratunek oskarżonego ostatecznie upłynie. Sytuacja komplikuje się również w areszcie, gdzie Głowacki decyduje się ratować życie gangsterowi znanemu jako Łyska. Mimo bohaterskiego czynu, wśród osadzonych zaczyna krążyć fałszywa informacja, według której to właśnie on jest napastnikiem. Takie pomówienie ściąga na niego widmo brutalnej zemsty ze strony współwięźniów, którzy nie zamierzają czekać na wyjaśnienie sprawy.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1038 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli chcecie sprawdzić, czy policjantom uda się zdobyć kluczowy dowód i uratować kolegę przed niebezpieczeństwem w areszcie, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem pod koniec maja. Produkcja o wrocławskich funkcjonariuszach niezmiennie przyciąga stałą porę emisji, pozwalając na domknięcie dnia z solidną dawką kryminalnych zagadek. Odcinek będzie dostępny dla każdego, kto ma dostęp do popularnego kanału z grupy Polsat. "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1038 zostanie wyemitowany w środę, 27 maja 2026 roku, o godzinie 20:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

Ten popularny serial kryminalny to pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy lubią śledzić pracę wrocławskiego wydziału dochodzeniowo-śledczego. Zespół pod wodzą doświadczonego inspektora Kubisa codziennie rozwiązuje zagadki dotyczące najpoważniejszych zbrodni, od morderstw po skomplikowane napady. Scenarzyści dbają o to, by każda historia była inna, pokazując przy tym spryt i różnorodne techniki operacyjne stosowane przez policjantów. Produkcja od lat cieszy się dużą sympatią, a to głównie dzięki wyrazistym postaciom, które tworzą zgraną ekipę na komendzie. W serialu występują:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)