Atak na policjantów w Pakości. Pijany agresor trafił na trzy miesiące do aresztu

Interwencja w gminie Pakość. Agresywny 49-latek zaatakował policjantów

W sobotę, 16 maja 2026 roku, policjanci z powiatu inowrocławskiego otrzymali wezwanie do awanturującego się mężczyzny w jednej z miejscowości na terenie gminy Pakość. Na miejscu okazało się, że 49-latek jest kompletnie pijany, badanie alkomatem wykazało prawie 1,7 promila alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna nie zamierzał się uspokoić i od samego początku interwencji zachowywał się wulgarnie i agresywnie wobec policjantów. W pewnym momencie jego agresja słowna przerodziła się w atak fizyczny, kiedy rzucił się na jednego z funkcjonariuszy. Agresor został natychmiast obezwładniony przez policję i przewieziony do policyjnej celi, gdzie spędził noc, aby wytrzeźwieć.

Areszt i poważne zarzuty dla agresora z powiatu inowrocławskiego

Po wytrzeźwieniu sytuacja 49-latka stała się znacznie poważniejsza. Śledczy z Inowrocławia zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na postawienie mu całej listy zarzutów. Mężczyzna odpowie za znieważenie funkcjonariuszy na służbie, naruszenie ich nietykalności cielesnej oraz kierowanie pod ich adresem gróźb karalnych. Dodatkowo zarzucono mu próbę zmuszenia policjantów do zaniechania czynności służbowych. W poniedziałek, 18 maja 2026 roku, na wniosek prokuratora, sąd podjął decyzję o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego. Mieszkaniec powiatu inowrocławskiego spędzi najbliższe trzy miesiące w tymczasowym areszcie, oczekując na dalszy przebieg postępowania.

Atak na policjanta. Co grozi za napaść na funkcjonariusza?

Policja przypomina, że ataki na funkcjonariuszy publicznych są traktowane z całą surowością prawa. Za samo znieważenie policjanta podczas wykonywania obowiązków służbowych grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do jednego roku. Jednak w przypadku poważniejszych czynów, takich jak naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza, kierowanie gróźb czy próba zmuszenia go do odstąpienia od czynności, kodeks karny przewiduje znacznie surowszą karę. Sprawcy takiego przestępstwa muszą liczyć się z konsekwencjami w postaci kary pozbawienia wolności nawet do 3 lat.

Źródło: Policja.pl