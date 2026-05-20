"Uroczysko": streszczenie odcinka 259

Ostatnie wydarzenia w serialu "Uroczysko" przyniosły wątki, które mocno namieszały w życiu poszczególnych bohaterów. Zniknięcie Madzi tuż przed spotkaniem oazy wywołało ogromne napięcie w jej rodzinie, przez co Marek zaczął działać na własną rękę. Zuza i Filip próbowali dowiedzieć się, kto chciał zwabić ich na przystań, natomiast Tomasz konsekwentnie ukrywał prawdę o zabójcy Malwiny. Olka dręczyły zdjęcia z miejsca zbrodni, a jego zbliżenie z Laurą nie umknęło czujnej uwadze Artura. Prawdziwy przełom nastąpił w chwili, gdy Zuza odkryła ślady w kominku, a wyniki badań DNA całkowicie zmieniły kierunek prowadzonego śledztwa. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku tej opowieści?

"Uroczysko" odc. 259 - streszczenie

Wszystko zaczyna się od zgłoszenia leśniczego, który zauważa porzucony w gęstwinie samochód. Kiedy Alex dociera na miejsce i otwiera bagażnik auta, odkrywa w nim zwłoki mężczyzny. Sytuacja staje się skomplikowana, ponieważ system Schengen nie pozwala na ustalenie tożsamości zmarłego, a wstępna sekcja nie wykazuje żadnych śladów przemocy. Jedynym punktem zaczepienia dla policjantów staje się analiza wymiocin zabezpieczonych w porzuconym sedanie. W trakcie śledztwa na horyzoncie pojawia się elegancka kobieta w maseczce, której obecność budzi wiele pytań. Ostatecznie rozproszone ślady zaczynają tworzyć spójną całość, sugerując użycie rzadkiej i niezwykle śmiertelnej trucizny.

"Uroczysko" odc. 259 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby lubiące kryminalne zagadki z pewnością z niecierpliwością wyczekują kolejnego spotkania z policjantami z tej urokliwej miejscowości. Sprawa tajemniczego otrucia i niezidentyfikowanego ciała rozstrzygnie się już wkrótce na szklanym ekranie. Warto zarezerwować sobie czas wolny, aby sprawdzić, czy śledczym uda się powiązać ze sobą wszystkie nietypowe tropy. Premierowa emisja 259. odcinka serialu „Uroczysko” zaplanowana jest na środę, 27 maja 2026 roku. Produkcja zostanie wyemitowana w telewizji TV4 punktualnie o godzinie 20:00.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

Ten serial to świetna propozycja dla każdego, kto lubi małomiasteczkowy klimat przemieszany z mrocznymi intrygami. Akcja toczy się w turystycznym Uroczysku, gdzie Agata i Filip, mimo dzielących ich różnic, wspólnie rozwiązują kolejne skomplikowane zagadki. Każda sprawa jest inna, a prywatne perypetie bohaterów pracujących na komendzie dodają całej opowieści ciekawego kolorytu. To produkcja, w której spokój lasów i jezior jest tylko tłem dla niebezpiecznych sekretów i przyjezdnych szukających wrażeń. W serialu występują między innymi:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)