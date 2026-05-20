"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1433

Wrocławska codzienność mundurowych z serialu "Policjantki i Policjanci" po raz kolejny nie oszczędzała bohaterów, rzucając ich w sam środek medialnego zamieszania. W ostatnim odcinku Lena i Bartosz zajęli się sprawą porwania Sztrunca, o którym poinformowała ich roztrzęsiona partnerka mężczyzny, będąca znaną zawodniczką freak fightów. Sytuacja skomplikowała się, gdy nagranie z żądaniem stu tysięcy złotych okupu błyskawicznie trafiło do sieci, a funkcjonariusze podjęli ryzykowną próbę przekazania gotówki przez promotora walk. Niestety policyjny plan spalił na panewce, ponieważ porywacz zorientował się w podstępie i uciekł, co skłoniło bliskich zaginionego do rozpoczęcia poszukiwań na własną rękę. Poza służbowymi obowiązkami sporo działo się u Sołtysa, który postanowił zabawić się w swatkę i umówił Darię na spotkanie ze swoim przyjacielem. Czego zatem spodziewać się w kolejnej odsłonie tej opowieści?
"Policjantki i Policjanci" odc. 1433 - streszczenie
W 1433. odcinku serialu "Policjantki i Policjanci" Marek nie pojawia się na swojej zmianie, co wymusza nagłą zmianę w grafiku. Jego miejsce u boku Darii zajmuje Natalia, a obie policjantki ruszają do liceum, by wraz z Juliuszem i psem Luną przeprowadzić zaplanowane zajęcia. Podczas pobytu w szkole funkcjonariuszki odnajdują w jednym ze schowków nieprzytomną i ranną nauczycielkę, Amelię. Natychmiast rozpoczęte śledztwo odsłania sieć napięć panujących w placówce oświatowej i kieruje uwagę policji na zastraszonego ucznia oraz jego rodzinę. Podejrzenia padają również na zwolnionego niedawno pedagoga, który mógł mieć motyw do ataku. W toku działań wychodzi na jaw kolejna mroczna informacja – nieobecny w pracy Marek Korwicki padł ofiarą brutalnego pobicia.
"Policjantki i Policjanci" odc. 1433 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fani wrocławskich patroli z pewnością nie mogą się doczekać, aby zobaczyć, jak rozwinie się sytuacja w lokalnym liceum oraz co dalej z rannym funkcjonariuszem. Każdy kolejny odcinek przybliża nas do rozwiązania zagadek, które mnożą się na drodze bohaterów. Produkcja jest stale dostępna w wieczornym paśmie, co pozwala na regularne śledzenie losów ulubionych policjantów. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 27 maja 2026 o godzinie 19:00 na kanale TV4.
"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada
"Policjantki i policjanci" to serial, który pozwala nam podejrzeć, jak wygląda praca wrocławskiej policji od kuchni. Oprócz niebezpiecznych interwencji na mieście, oglądamy też prywatne życie mundurowych, ich rodzinne problemy oraz dylematy, z którymi muszą się mierzyć po służbie. Fabuła pokazuje, że za odznaką kryją się zwykli ludzie, którzy tak samo jak my szukają szczęścia i walczą z codziennym stresem. To świetne połączenie akcji z wątkami obyczajowymi sprawia, że losy patroli z Wrocławia przyciągają przed ekrany od wielu sezonów. W serialu występują między innymi:
- Honorata Witańska (jako Karolina Rachwał)
- Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)
- Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)
- Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)
- Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)
- Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)
- Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)
- Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)
- Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)