"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1433

Wrocławska codzienność mundurowych z serialu "Policjantki i Policjanci" po raz kolejny nie oszczędzała bohaterów, rzucając ich w sam środek medialnego zamieszania. W ostatnim odcinku Lena i Bartosz zajęli się sprawą porwania Sztrunca, o którym poinformowała ich roztrzęsiona partnerka mężczyzny, będąca znaną zawodniczką freak fightów. Sytuacja skomplikowała się, gdy nagranie z żądaniem stu tysięcy złotych okupu błyskawicznie trafiło do sieci, a funkcjonariusze podjęli ryzykowną próbę przekazania gotówki przez promotora walk. Niestety policyjny plan spalił na panewce, ponieważ porywacz zorientował się w podstępie i uciekł, co skłoniło bliskich zaginionego do rozpoczęcia poszukiwań na własną rękę. Poza służbowymi obowiązkami sporo działo się u Sołtysa, który postanowił zabawić się w swatkę i umówił Darię na spotkanie ze swoim przyjacielem. Czego zatem spodziewać się w kolejnej odsłonie tej opowieści?

"Policjantki i Policjanci" odc. 1433 - streszczenie

W 1433. odcinku serialu "Policjantki i Policjanci" Marek nie pojawia się na swojej zmianie, co wymusza nagłą zmianę w grafiku. Jego miejsce u boku Darii zajmuje Natalia, a obie policjantki ruszają do liceum, by wraz z Juliuszem i psem Luną przeprowadzić zaplanowane zajęcia. Podczas pobytu w szkole funkcjonariuszki odnajdują w jednym ze schowków nieprzytomną i ranną nauczycielkę, Amelię. Natychmiast rozpoczęte śledztwo odsłania sieć napięć panujących w placówce oświatowej i kieruje uwagę policji na zastraszonego ucznia oraz jego rodzinę. Podejrzenia padają również na zwolnionego niedawno pedagoga, który mógł mieć motyw do ataku. W toku działań wychodzi na jaw kolejna mroczna informacja – nieobecny w pracy Marek Korwicki padł ofiarą brutalnego pobicia.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1433 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani wrocławskich patroli z pewnością nie mogą się doczekać, aby zobaczyć, jak rozwinie się sytuacja w lokalnym liceum oraz co dalej z rannym funkcjonariuszem. Każdy kolejny odcinek przybliża nas do rozwiązania zagadek, które mnożą się na drodze bohaterów. Produkcja jest stale dostępna w wieczornym paśmie, co pozwala na regularne śledzenie losów ulubionych policjantów. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 27 maja 2026 o godzinie 19:00 na kanale TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

"Policjantki i policjanci" to serial, który pozwala nam podejrzeć, jak wygląda praca wrocławskiej policji od kuchni. Oprócz niebezpiecznych interwencji na mieście, oglądamy też prywatne życie mundurowych, ich rodzinne problemy oraz dylematy, z którymi muszą się mierzyć po służbie. Fabuła pokazuje, że za odznaką kryją się zwykli ludzie, którzy tak samo jak my szukają szczęścia i walczą z codziennym stresem. To świetne połączenie akcji z wątkami obyczajowymi sprawia, że losy patroli z Wrocławia przyciągają przed ekrany od wielu sezonów. W serialu występują między innymi:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwał)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)