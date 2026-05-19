"Akacjowa 38", odc. 875, 876, 878, 879, 880 - streszczenie. Co wydarzy się 25-29 maja 2026?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:55. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 875. Poniedziałek 25.05.2026

Pułkownik demaskuje Zavalę wobec członków Związku Patriotów dzięki dokumentom, które Silvia wykradła z biurka generała. Były w nich dokładne plany pałacu królewskiego. Blance udaje się wymknąć z domu i dotrzeć do Diega, któremu przekazuje wiadomość, że jest zdrowy i znów mogą być razem. Jaime informuje Samuela, że zna wszystkie jego przewinienia i że powinien zgłosić się z tym na policję. Sam zaś, jako jego kochający ojciec, zamierza go wspierać. Servando nadal pragnie zostać stróżem nocnym, a Casilda postanawia udać się z kimś na cmentarz, by odwiedzić grób swojego niby męża. Rosina urządza Florze na ulicy straszną awanturę, za co zostaje aresztowana.

"Akacjowa 38" - odcinek 876. Wtorek 26.05.2026

Jaime grozi Samuelowi, że jeśli nie zgłosi się na policję, sam na niego doniesie. Samuel w przypływie gniewu dusi ojca. Ursula usuwa ciało i wszelkie ślady. Mają utrzymywać, że Jaime wyjechał do sanatorium w Szwajcarii. Rosina jest w areszcie i nie chce znać Liberta. Casilda postanawia dłużej nie nosić żałoby po kimś, kogo nie znała. Paquito informuje Servanda, że skoro nie przebył odry, nie może ubiegać się o posadę nocnego stróża. Wojskowi dokonują egzekucji na Zavali, a winą za jego śmierć udaje się obarczyć Tamaya. Silvia wraca do domu pułkownika, a Ursula i Samuel postanawiają odnaleźć Blancę i Diega.

"Akacjowa 38" - odcinek 877. Środa 27.05.2026

Diego prosi Felipe, żeby po jego wyjeździe dopilnował, by Vińias, zabójca Martina, został ukarany. Składa w jego obecności pisemne zeznanie pod przysięgą. Felipe informuje go, że ojciec wyjechał do wód w Szwajcarii. Susana nie chce wybaczyć Liberto tego, że zdradził jej najlepszą przyjaciółkę. Rosina zostaje wtrącona do karceru za wywołanie w areszcie awantury. Samuel nasyła na Blancę i Diega komisarza. Żonę zabiera do domu, a Diegowi udaje się uciec.

"Akacjowa 38" - odcinek 878. Czwartek 28.05.2026

Ursula przypomina sobie, jak rodzice wyrzucili ją z domu po tym, jak została zgwałcona. Rosina świetnie czuje się w celi, gdzie wszystkich ogrywa w karty. Oświadcza komisarzowi Mendezowi, że zamierza pozostać dłużej w więzieniu. Flora jest bojkotowana przez mieszkańców Akacjowej za to, że całowała się z Libertem. Diego prosi Felipe, by pomógł Blance uciec od Samuela. Z kolei Felipe liczy w tej kwestii na pomoc żony.

"Akacjowa 38" - odcinek 879. Piątek 29.05.2026

Liberto odwiedza Rosinę w więzieniu. Żona oświadcza mu, że nie wyjdzie, bo w celi jest szczęśliwa. Fabiana i Lolita nie mogą sprawić, by Casilda przypomniała sobie Martina i zaczęła go opłakiwać. Arturo nie chce, by Silvia od niego odeszła. Oświadcza, że się w niej zakochał. Trini i Celia mają plan, jak pomóc Blance uciec od Ursuli i Samuela. Carmen też obiecuje Blance, że w razie możliwości pomoże jej uciec. Tymczasem Blanka zaczyna rodzić.

