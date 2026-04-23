"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny": streszczenie odcinka 1023

Zespół śledczych stanął przed niezwykle skomplikowanym zadaniem w ostatnim odcinku serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny". Dagmara i Michał musieli rozwiązać zagadkę morderstwa operatora dronów, Kamila Wilka, który został uduszony we własnym mieszkaniu. Choć diler Krzysztof Rymarz przyznał się do pobicia mężczyzny za podglądanie sąsiadów, to jednak kategorycznie zaprzeczył dokonaniu zabójstwa. Policjanci zainteresowali się także kochanką ofiary i odkryli, że jej mąż wcale nie wyjechał za granicę, lecz w tym czasie przebywał na urlopie. Równolegle Górska próbowała za wszelką cenę naprawić relację z Wojtalą, który mimo wszystko nie zrezygnował z prowadzenia swojego prywatnego śledztwa. Przekonajmy się zatem, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1023 - streszczenie

Jagiełło oraz Paulina Wach zostają przydzieleni do sprawy Barbary Kostrzewskiej, której ciało odnaleziono w prywatnym mieszkaniu. Ofiara była emerytowaną pielęgniarką i jak się okazuje, próbowała wcześniej skontaktować się z policją, by opowiedzieć o nielegalnych działaniach medycznych sprzed kilkudziesięciu lat. Niestety jej prośby o przesłuchanie zostały wówczas zlekceważone, co znacząco komplikuje obecne dochodzenie. Ślady prowadzą śledczych do Jakuba Malinowskiego, dziennikarza badającego sprawę tajemniczego "Doktora Fausta", który rzekomo doprowadził do tragedii ciężarnej pacjentki. Równolegle do kryminalnej zagadki, prokurator Jagiełło decyduje się na szczere wyznanie przed inspektorem Kubisem dotyczące jego uczuć do Kujawińskiej.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1023 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani wrocławskich policjantów z pewnością czekają na moment, w którym nowe odcinki trafią na ekrany ich telewizorów. Produkcja cieszy się stałym zainteresowaniem, a każda kolejna zagadka kryminalna przyciąga przed odbiorniki sporą grupę osób. Warto zarezerwować sobie czas w czwartkowy wieczór, aby nie przegapić najnowszych ustaleń w sprawie tajemniczej śmierci pielęgniarki. Premierowa emisja odcinka numer 1023 została zaplanowana na 30 kwietnia 2026 roku. Serial zostanie wyemitowany na antenie stacji TV4 o godzinie 20:30.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

Ten popularny polski kryminał to świetna propozycja dla wszystkich, którzy lubią zaglądać za kulisy pracy funkcjonariuszy z wrocławskiej komendy. Razem z inspektorem Kubisem i jego podwładnymi przechodzimy przez trudne śledztwa, gdzie liczy się spryt oraz nowoczesne techniki dochodzeniowe. Produkcja łączy w sobie mroczne sprawy kryminalne z wątkami osobistymi bohaterów, co pozwala lepiej poznać ich codzienne życie. Na ekranie regularnie pojawia się zgrana ekipa aktorów, którzy wcielają się w role doświadczonych śledczych i prokuratorów. W serialu występują:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)