"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny": streszczenie odcinka 1019

Wrocławski świat przestępczy w serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" po raz kolejny pokazał swoje najmroczniejsze oblicze, stawiając przed policjantami wyjątkowo trudne wyzwanie. Ostatnio Dagmara i Michał wpadli na trop niemal idealnych fałszywek, które skierowały ich uwagę na niedawno zwolnionego z więzienia anarchistę, Antoniego Olecha. Funkcjonariusze dotarli do gospodarstwa Arkadiusza Lipnickiego, czyli jedynej osoby odwiedzającej podejrzanego w zakładzie karnym, ale na miejscu czekało ich przerażające odkrycie. Odnaleźli tam nie tylko skatowanego mężczyznę, ale również wyraźne ślady po zlikwidowanej już drukarni. Najgorsze nadeszło jednak chwilę później, gdy w pobliżu zabudowań śledczy natknęli się na zakopane ludzkie szczątki. Pora zatem sprawdzić, jakie fakty zostaną ujawnione w kolejnym odcinku.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1019 - streszczenie

Izabela i Jakub prowadzą intensywne poszukiwania Nadii Maj, kobiety wychowującej sześcioro dzieci. Córka zaginionej przekazuje funkcjonariuszom niepokojące informacje, twierdząc, że widziała, jak ojciec pobił jej matkę tuż przed tym, gdy ta przepadła bez wieści. Mąż kobiety, pracujący jako kościelny, kategorycznie odrzuca te oskarżenia i próbuje przedstawić żonę w złym świetle, a w ich domu policja nie znajduje oczywistych śladów walki. Istotny zwrot w sprawie następuje po rozmowie z siostrą Nadii, która zdradza, że poszukiwana chciała potajemnie przeprowadzić aborcję, czemu jej partner stanowczo się sprzeciwiał. Śledczy próbują ustalić, czy to właśnie ten konflikt doprowadził do zniknięcia kobiety i czy mąż ma z tym coś wspólnego. W tym samym czasie Rosa angażuje się w sprawę Głowackiego, starając się go oczyścić, jednak napotyka na swojej drodze opór ze strony Piotra.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1019 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial o wrocławskich śledczych od lat gromadzi przed odbiornikami osoby lubiące rozwiązywanie kryminalnych zagadek. Jeśli chcecie sprawdzić, jak potoczą się losy bohaterów w sprawie zaginięcia Nadii Maj, zarezerwujcie sobie wolny czas w drugiej połowie kwietnia. Nowe odcinki pojawiają się regularnie na antenie, oferując dynamiczną akcję prosto z Dolnego Śląska. Premierowa emisja 1019. odcinka została zaplanowana na 23 kwietnia 2026 roku. Produkcja zostanie wyemitowana na kanale TV4 o godzinie 20:30.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie mocnego polskiego kryminału, to opowieść o wrocławskim wydziale dochodzeniowo-śledczym jest właśnie dla Was. Pod czujnym okiem inspektora Kubisa policjanci każdego dnia zajmują się sprawami napadów, porwań i morderstw, które wstrząsają okolicą. Możemy tu podejrzeć nie tylko techniki śledcze, ale też to, jak poszczególne zespoły radzą sobie z presją czasu i skomplikowanymi dowodami. To idealna propozycja na wieczór dla każdego, kto lubi kibicować śledczym w ich codziennej walce o sprawiedliwość. Obsada tego serialu to m.in.:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)