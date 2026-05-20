"Sprawiedliwi. Trójmiasto": streszczenie odcinka 155

Ostatnie wydarzenia w serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" uderzyły w niezwykle mroczne tony, stawiając śledczych przed wyjątkowo makabrycznym wyzwaniem. Patrycja oraz Maksym zajęli się sprawą serii brutalnych morderstw, w których ofiary zostały pozbawione mięśni i organów wewnętrznych. Szybko wyszło na jaw, że wszystkie zamordowane kobiety łączyła postać Anety Brylskiej, czyli dietetyczki znanej ze swoich niepokojących zainteresowań kanibalizmem. Podczas przeszukania domu podejrzanej funkcjonariusze odkryli ukryte w zamrażarce ciało właścicielki lokalu z wyciętym mózgiem. Analiza listy klientów pozwoliła mundurowym ustalić, że kolejnym celem ataku miała zostać Polina Szewczenko oraz jej nienarodzone dziecko. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 155 - streszczenie
Funkcjonariusze policji odnajdują na plaży zmasakrowane zwłoki mężczyzny, który pracował dla Barabasza. Sposób, w jaki potraktowano ofiarę, sugeruje, że za zbrodnią stoi Olek Papa Jóźwiak, co zwiastuje krwawe starcia między trójmiejskimi grupami przestępczymi. Prokurator Piłat nie zamierza czekać na oficjalne pozwolenia i wywiera silną presję na Szredera, by ten podjął działania wykraczające poza obowiązujący regulamin. W tym samym czasie Barabasz zaczyna podejrzewać, że w jego najbliższym otoczeniu działa kret i rozpoczyna poszukiwania winnego. Odnalezione przez niego dokumenty stawiają Sonię w bardzo złym świetle, wskazując na jej powiązania z białoruskim wywiadem oraz obrońcą Jóźwiaka.
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 155 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Jeśli nie chcecie przegapić rozwoju wydarzeń w gdańskim porcie i okolicach, warto zarezerwować sobie czas na wieczorny seans. Produkcja od dłuższego czasu przyciąga przed ekrany osoby lubiące mocne opowieści o starciach grup przestępczych z elitarną jednostką policji. Najnowsze odcinki emitowane są w stałym pasmie, co pozwala systematycznie poznawać losy funkcjonariuszy dowodzonych przez Musashiego. Premierowa emisja 155. odcinka serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" odbędzie się 27 maja 2026 o godzinie 21:30 na antenie stacji TV4.
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada
Produkcja zabiera nas w sam środek walki z trójmiejską mafią, która wykorzystuje lokalny port do szmuglowania nielegalnych towarów. Nadinspektor Musashi i jego zespół to grupa specjalistów, którzy nie boją się ryzyka, aby dopaść przestępców niszczących miasto. Często muszą oni balansować na krawędzi prawa, bo standardowe metody śledcze nie zawsze wystarczają w starciu z bezwzględnymi bossami. To opowieść o trudnych wyborach i skomplikowanych układach, w których nikt nie może czuć się w pełni bezpieczny. W obsadzie tego serialu występują:
- Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)
- Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)
- Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)
- Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)
- Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)
- Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)
- Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)
- Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)
- Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)
- Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)