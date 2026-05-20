"Sprawiedliwi. Trójmiasto": streszczenie odcinka 155

Ostatnie wydarzenia w serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" uderzyły w niezwykle mroczne tony, stawiając śledczych przed wyjątkowo makabrycznym wyzwaniem. Patrycja oraz Maksym zajęli się sprawą serii brutalnych morderstw, w których ofiary zostały pozbawione mięśni i organów wewnętrznych. Szybko wyszło na jaw, że wszystkie zamordowane kobiety łączyła postać Anety Brylskiej, czyli dietetyczki znanej ze swoich niepokojących zainteresowań kanibalizmem. Podczas przeszukania domu podejrzanej funkcjonariusze odkryli ukryte w zamrażarce ciało właścicielki lokalu z wyciętym mózgiem. Analiza listy klientów pozwoliła mundurowym ustalić, że kolejnym celem ataku miała zostać Polina Szewczenko oraz jej nienarodzone dziecko. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 155 - streszczenie

Funkcjonariusze policji odnajdują na plaży zmasakrowane zwłoki mężczyzny, który pracował dla Barabasza. Sposób, w jaki potraktowano ofiarę, sugeruje, że za zbrodnią stoi Olek Papa Jóźwiak, co zwiastuje krwawe starcia między trójmiejskimi grupami przestępczymi. Prokurator Piłat nie zamierza czekać na oficjalne pozwolenia i wywiera silną presję na Szredera, by ten podjął działania wykraczające poza obowiązujący regulamin. W tym samym czasie Barabasz zaczyna podejrzewać, że w jego najbliższym otoczeniu działa kret i rozpoczyna poszukiwania winnego. Odnalezione przez niego dokumenty stawiają Sonię w bardzo złym świetle, wskazując na jej powiązania z białoruskim wywiadem oraz obrońcą Jóźwiaka.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 155 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli nie chcecie przegapić rozwoju wydarzeń w gdańskim porcie i okolicach, warto zarezerwować sobie czas na wieczorny seans. Produkcja od dłuższego czasu przyciąga przed ekrany osoby lubiące mocne opowieści o starciach grup przestępczych z elitarną jednostką policji. Najnowsze odcinki emitowane są w stałym pasmie, co pozwala systematycznie poznawać losy funkcjonariuszy dowodzonych przez Musashiego. Premierowa emisja 155. odcinka serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" odbędzie się 27 maja 2026 o godzinie 21:30 na antenie stacji TV4.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

Produkcja zabiera nas w sam środek walki z trójmiejską mafią, która wykorzystuje lokalny port do szmuglowania nielegalnych towarów. Nadinspektor Musashi i jego zespół to grupa specjalistów, którzy nie boją się ryzyka, aby dopaść przestępców niszczących miasto. Często muszą oni balansować na krawędzi prawa, bo standardowe metody śledcze nie zawsze wystarczają w starciu z bezwzględnymi bossami. To opowieść o trudnych wyborach i skomplikowanych układach, w których nikt nie może czuć się w pełni bezpieczny. W obsadzie tego serialu występują:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)