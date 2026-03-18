Poprzedni odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" rzucił nas w sam środek mrocznej zagadki, która wstrząsnęła lokalną społecznością szkolną. Wszystko zaczęło się od makabrycznego odkrycia ciała nauczycielki Karoliny Kozik, zamordowanej metalowym prętem w szkolnej toalecie. Prowadzący śledztwo Berg i Pietras odkryli, że przeszłość kobiety skrywała traumę związaną z gwałcicielem, który nigdy nie odpowiedział za swój czyn. Podejrzenia padły na odrzuconego adoratora, a sprawę dodatkowo skomplikowało włamanie do gabinetu dyrektorki i agresywny atak syna woźnej na funkcjonariuszy. W tle tych wydarzeń Barabasz szykował się do brutalnej konfrontacji z dłużnikiem, co tylko podgrzało atmosferę. Zagadek przybywało z minuty na minutę, więc ciekawe, które z nich znajdą swoje rozwiązanie w kolejnym śledztwie.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 119 - streszczenie

W najnowszym odcinku serialu śledczy zmierzą się z wyjątkowo brutalną zbrodnią. Nad jeziorem zostaje odnalezione makabrycznie okaleczone ciało Witolda Panczewskiego, właściciela lokalnej ubojni. Mężczyzna został poddany archaicznej torturze znanej jako "krwawy orzeł", co wskazuje na wyjątkową determinację sprawcy. W toku śledztwa Dąbek i Gzymski odkrywają, że Panczewski bezwzględnie wykorzystywał nielegalnych imigrantów, a głównym podejrzanym staje się niedawno zwolniony Sergiej Marsow, który był z nim skonfliktowany i groził mu śmiercią. Gdy policjanci próbują zatrzymać Marsowa, dochodzi do strzelaniny. Równolegle Damian boryka się z naciskami prokuratora Jurgiela, który chce za wszelką cenę udowodnić winę Ani w sprawie śmierci jej babki.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 119 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują rozwiązania kolejnej zagadki kryminalnej w Trójmieście. Nadchodzący epizod zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji i napięcia. Z pewnością warto zarezerwować sobie czas, by śledzić losy ulubionych bohaterów i poznać kulisy makabrycznej zbrodni. Premierowa emisja 119. odcinka serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" odbędzie się w środę, 25 marca 2026 roku, o godzinie 21:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" to serial, który od samego początku trzyma w napięciu, wciągając widzów w mroczny świat przestępczości zorganizowanej. Śledzimy losy elitarnej jednostki policji, która stawia czoła najgroźniejszym kryminalistom działającym na Pomorzu. Każdy odcinek to nowa, skomplikowana sprawa, w której funkcjonariusze muszą działać na granicy prawa, by dopaść sprawców. To idealna propozycja dla wszystkich miłośników mocnego, polskiego kryminału. W serialu występują m.in.:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)