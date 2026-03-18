Poprzedni odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" rzucił nas w sam środek mrocznej zagadki, która wstrząsnęła lokalną społecznością szkolną. Wszystko zaczęło się od makabrycznego odkrycia ciała nauczycielki Karoliny Kozik, zamordowanej metalowym prętem w szkolnej toalecie. Prowadzący śledztwo Berg i Pietras odkryli, że przeszłość kobiety skrywała traumę związaną z gwałcicielem, który nigdy nie odpowiedział za swój czyn. Podejrzenia padły na odrzuconego adoratora, a sprawę dodatkowo skomplikowało włamanie do gabinetu dyrektorki i agresywny atak syna woźnej na funkcjonariuszy. W tle tych wydarzeń Barabasz szykował się do brutalnej konfrontacji z dłużnikiem, co tylko podgrzało atmosferę. Zagadek przybywało z minuty na minutę, więc ciekawe, które z nich znajdą swoje rozwiązanie w kolejnym śledztwie.
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 119 - streszczenie
W najnowszym odcinku serialu śledczy zmierzą się z wyjątkowo brutalną zbrodnią. Nad jeziorem zostaje odnalezione makabrycznie okaleczone ciało Witolda Panczewskiego, właściciela lokalnej ubojni. Mężczyzna został poddany archaicznej torturze znanej jako "krwawy orzeł", co wskazuje na wyjątkową determinację sprawcy. W toku śledztwa Dąbek i Gzymski odkrywają, że Panczewski bezwzględnie wykorzystywał nielegalnych imigrantów, a głównym podejrzanym staje się niedawno zwolniony Sergiej Marsow, który był z nim skonfliktowany i groził mu śmiercią. Gdy policjanci próbują zatrzymać Marsowa, dochodzi do strzelaniny. Równolegle Damian boryka się z naciskami prokuratora Jurgiela, który chce za wszelką cenę udowodnić winę Ani w sprawie śmierci jej babki.
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 119 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekują rozwiązania kolejnej zagadki kryminalnej w Trójmieście. Nadchodzący epizod zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji i napięcia. Z pewnością warto zarezerwować sobie czas, by śledzić losy ulubionych bohaterów i poznać kulisy makabrycznej zbrodni. Premierowa emisja 119. odcinka serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" odbędzie się w środę, 25 marca 2026 roku, o godzinie 21:30 na antenie TV4.
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" to serial, który od samego początku trzyma w napięciu, wciągając widzów w mroczny świat przestępczości zorganizowanej. Śledzimy losy elitarnej jednostki policji, która stawia czoła najgroźniejszym kryminalistom działającym na Pomorzu. Każdy odcinek to nowa, skomplikowana sprawa, w której funkcjonariusze muszą działać na granicy prawa, by dopaść sprawców. To idealna propozycja dla wszystkich miłośników mocnego, polskiego kryminału. W serialu występują m.in.:
- Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)
- Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)
- Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)
- Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)
- Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)
- Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)
- Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)
- Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)
- Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)
- Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)