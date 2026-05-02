Barwy szczęścia, odcinek 3382. Zaskakująca intryga Karoliny i szybki ślub w Las Vegas

Emisja 3382. odcinka "Barw szczęścia". Bruno planuje wyjazd do Stanów Zjednoczonych

W nadchodzącym epizodzie, zaplanowanym na poniedziałek, 18 maja 2026 roku o godzinie 20.05 w stacji TVP2, Bruno i Karolina ostatecznie zaczną pakować walizki przed wylotem do Las Vegas. Stański ulegnie ciągłym naciskom swojej narzeczonej i zgodzi się na wspólną podróż. Zanim jednak para opuści kraj, przedsiębiorca będzie zmuszony odpowiednio zabezpieczyć bieżące interesy w swoim hotelu. Zdecyduje się powierzyć najważniejsze obowiązki Kajtkowi. Różańska już wcześniej wykazała się biznesowym sprytem, przeciągając przyjaciela Skotnickiego na swoją stronę i gwarantując mu szybki awans w zamian za lojalność względem ich dwójki.

Sytuacja w firmie stanie się napięta, ponieważ właściciel obiektu zacznie wywierać ogromną presję na Justina. Biznesmen będzie stanowczo żądał od niego przekazania wszystkich kluczowych kompetencji Cieślakowi na czas trwania urlopu w Ameryce. W ramach rekompensaty za ten nieoczekiwany ruch, pracownik będzie miał otrzymać niezwykle hojne wynagrodzenie finansowe. Zaślepiony swoimi celami mężczyzna pozostanie jednak całkowicie nieświadomy poważnego niebezpieczeństwa, które będzie czaiło się tuż obok niego.

Intryga w serialu "Barwy szczęścia". Karolina realizuje tajny plan za plecami narzeczonego

Wydarzenia przybiorą nieoczekiwany obrót, gdy okaże się, że Różańska potajemnie realizuje własny, starannie przygotowany plan. Kobieta nie zdradzi swojemu partnerowi ani jednego szczegółu dotyczącego jej prawdziwych zamiarów biznesowych. Z kolei Stański, ufając jej bezgranicznie, poleci z nią do Las Vegas, gdzie całkowicie odda się beztroskiej zabawie. Pod wpływem ogromnych emocji i doskonałego nastroju, mężczyzna zaskoczy ukochaną niespodziewaną propozycją wzięcia błyskawicznego ślubu za oceanem.

Z przedpremierowych kadrów promujących 3385. odsłonę produkcji wynika, że Różańska najprawdopodobniej z entuzjazmem przyjmie tę propozycję. Udostępniona fotografia, na której bohaterka chwali się obrączką na palcu w otoczeniu sterty gotówki, sugerują jednoznaczny obrót spraw. Przypieczętowanie tego nietypowego związku formalnym małżeństwem otworzy przed nią zupełnie nowe możliwości do prawnego i finansowego uderzenia w obecnego wspólnika.

Dalsze losy bohaterów "Barw szczęścia". Czy Stański straci swój cały majątek?

Spontaniczna ceremonia ślubna w Stanach Zjednoczonych będzie mogła okazać się dla właściciela hotelu katastrofalna w skutkach. Widzowie wkrótce przekonają się, czy Różańska ostatecznie zrealizuje do końca swój wyrachowany plan i bez litości przechytrzy naiwnego biznesmena.

Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że nowa żona pozbawi go nie tylko ukochanego biznesu, ale również całego zgromadzonego do tej pory majątku. Jeżeli spełni się ten dramatyczny scenariusz, Karolina po prostu dokończy brutalne dzieło finansowego zniszczenia, które kilka lat wcześniej zapoczątkowała jego pierwsza partnerka. Odpowiedzi na te intrygujące pytania przyniosą najbliższe, pełne zwrotów akcji odcinki popularnej telenoweli.