Zdrada, łzy i wielka awantura u Wójcików. Luiza z "Barw szczęścia" dowie się najgorszego

Dramat Luizy w 3383. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3383. odcinku serialu "Barwy szczęścia" widzowie będą świadkami dramatycznych scen w domu Wójcików. Zalana łzami Luiza zjawi się u rodziny z szokującą wiadomością o niewierności swojego partnera. Córka Damiana podejmie stanowczą decyzję o zakończeniu relacji z Aro, co wprawi jej bliskich w całkowite osłupienie.

Największym zaskoczeniem będzie fakt, że chłopak wydawał się w niej bezgranicznie zakochany, a na co dzień współpracował z ojcem dziewczyny. W 3383. odcinku "Barw szczęścia" wyjdzie jednak na jaw brutalna prawda – Aro zdradzi Luizę, a na dodatek zrobi to z jedną z klientek, z którymi miał kontakt zawodowy.

10

Damian zwolni Aro w 3384. odcinku "Barw szczęścia"

Zszokowani Wójcikowie natychmiast pospieszą z pomocą. Beata czule wesprze pasierbicę, podczas gdy Damian zaplanuje odwet na niewiernym chłopaku. Zdrada tak mocno odbije się na psychice Luizy, że dziewczyna zacznie poważnie myśleć o porzuceniu weterynarii, tracąc wiarę w sens dalszej edukacji.

W 3384. odcinku "Barw szczęścia" Damian nie pozwoli, by córka zniszczyła swoją przyszłość przez nieodpowiedzialnego partnera. W przypływie gniewu Wójcik zwolni Aro z pracy w ramach kary za romans z klientką. Jak się szybko okaże, ta decyzja pociągnie za sobą kolejne komplikacje.

Ostra konfrontacja Wójcików z Aro w 3386. odcinku "Barw szczęścia"

W 3386. odcinku "Barw szczęścia" wyrzucony z pracy Aro postanowi się zemścić. Jego działania doprowadzą do odejścia klientów i części załogi Damiana, przez co Wójcik zostanie na lodzie. Rozwścieczony ojciec Luizy nie wytrzyma ciśnienia i rzuci się na chłopaka z pięściami, by wymierzyć mu sprawiedliwość.

Wcześniej, w tym samym 3386. odcinku "Barw szczęścia", do starcia z Aro będzie wyrywał się również Mirek (Oliwier Kozłowski). Brat Luizy zadeklaruje pełną gotowość do bójki, świetnie rozumiejąc ból siostry. Sam bowiem niedawno leczył rany po rozstaniu z Justyną (Sylwia Juszczak-Krawczyk), więc doskonale wczuje się w jej trudne położenie.